La Sea Watch ora lascia Catania E la nave fa rotta su Marsiglia

G. Costiera : la Sea Watch 3 può partire verso Marsiglia : Roma, 22 feb., askanews, - La nave Sea Watch 3 della ong tedesca Sea Watch può lasciare il porto di Catania e prendere il mare verso Marsiglia. Lo ha deciso la Guardia Costiera di Catania, che ha ...

Sea Watch via da Catania : La nave Sea Watch 3 lascerà il porto di Catania alla volta di Marsiglia , dove sarà sottoposta a lavori di adeguamento alla normativa. Ne dà notizia la Guardia Costiera, che il 31 gennaio e il 1 ...

Sea Watch : autorizzata partenza da Catania - nave diretta a Marsiglia : L’unità Sea Watch 3, il 31 gennaio e 1° febbraio, si spiega in una nota, “è stata ispezionata da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave ai sensi della UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare) rilevando una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in ...

Chi si ricorda della Sea Watch? : Soltanto due settimane fa sbarcavano a Catania 47 persone a bordo della Sea Watch 3, salvate nel Mediterraneo durante una operazione di ricerca e soccorso da parte della Ong tedesca. Ricorderete forse il tira e molla tra i governi europei, le dichiarazioni del governo italiano, le accuse del ministro Salvini.Dal giorno dello sbarco la nave si trova ancora nel porto di Catania. Sono state numerose le visite delle autorità a bordo: la ...

News migranti - Olanda a Italia : Sea Watch resti in porto - Sky TG24 - : Le autorità olandesi scrivono alla Guardia Costiera Italiana "in attesa di ulteriori accertamenti". La richiesta dopo l'ispezione condotta a bordo della nave Ong tedesca gli scorsi giorni

Catania : Sea Watch non potrà salpare fino alla conclusione delle verifiche dell’Olanda : “L’unità Sea Watch 3, il giorno 31 gennaio u.s. è stata ispezionata da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave ai sensi della UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare). In esito a tale ispezione – si spiega in una nota – il 1° febbraio è stata rilevata una serie di non conformità relative sia alla ...

Ispezione a bordo di Sea Watch 3. Ong : “Siamo nave da soccorso - cercano scuse per bloccarci” : Sea Watch 3 è ancora ormeggiata al porto di Catania. Oggi le autorità olandesi hanno compiuto l'ennesima Ispezione a bordo, per verificare la capacità della nave di ospitare persone per lunghi periodi. L'ong: "Non siamo un hotel o un ospedale galleggiante, e tantomeno un hotspot. Il nostro dovere è quello di salvare le persone in pericolo in mare e portarle in un porto sicuro nel più breve tempo possibile"Continua a leggere

Migranti : Sea Watch - 'pronti per tornare in mare ma le autorità non vogliono' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Ci è stato detto che la nostra nave non è pronta per tornare a soccorrere". E' la denuncia di Sea Watch 3 che in un video pubblicato su Twitter spiega di essere ancora al porto di Catania, dopo il fermo della Guardia costiera per alcune irregolarità riscontrate. Il ca

Francia : "Accoglieremo 7 persone della Sea Watch" : Ieri, in piena crisi diplomatica tra Francia e Italia, il Viminale aveva anticipato la decisione del governo di Emmanuel Macron di non tenere fede agli accordi presi sui migranti della Sea Watch 3, ma oggi il Ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha dichiarato l'esatta contrario, confermando che la Francia "in realtà accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".Non è chiaro cosa sia successo in queste ...

Sea Watch - Parigi : “Manteniamo impegni - accoglieremo 7 migranti”. L’accordo ne prevedeva nove. Salvini : “Ottimo” : La questione della distribuzione dei 47 migranti a bordo della Sea Watch fatti sbarcare a Catania lo scorso 31 gennaio sembrava essere diventata uno dei primi danni collaterali dello scontro diplomatico tra Francia e Italia. Soprattutto dopo che venerdì fonti del ministero dell’Interno avevano fatto sapere che da Parigi era arrivato un contrordine: “Prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti ...

Sea Watch 3 - FRANCIA CEDE : 'ACCOGLIEREMO 7 MIGRANTI'/ Salvini : 'C'è un problema politico tra i due Paesi' : Sea WATCH 3, FRANCIA: 'ACCOGLIEREMO 7 MIGRANTI'. Passo indietro di Parigi, Matteo Salvini soddisfatto: 'Col dialogo si risolvono problemi'.

Sea Watch - Matteo Salvini piega la Francia : si prende i 7 immigrati : Un altro successo per il vicepremier Matteo Salvini: la Francia accoglierà 7 migranti della Sea Watch. Sembra finalmente essersi conclusa la contesa tra Roma e Parigi dopo la rottura determinata dagli eventi dei giorni scorsi. Il governo francese, infatti, prestando fede all’accordo stipulato tra gl

Sea Watch - Francia riapre sui migranti : manterremo i nostri impegni : Il ministro dell'Interno francese Cristophe Castaner ha fatto sapere sulla questione Sea Watch che "in realtà la Francia accoglierà 7 migranti, mantenendo quindi i suoi impegni". Le sue parole ...

Francia accoglie 7 migranti Sea Watch : 14.23 Il ministero dell'Interno francese ha fatto sapere che saranno accolti 7 migranti della Sea Watch, "mantenendo gli impegni". Ieri era proseguita la polemica tra Roma e Parigi sulla ripartizione del migranti soccorsi dalla nave della Ong fra diversi paesi europei, fra i quali la Francia. "Ottimo! Col dialogo si risolvono tutti i problemi,pronto a lavorare col collega francese per combattere scafisti e terroristi". Così il vicepremier ...