La «Saddle Sac» di Dior che tutti vogliono da sempre

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Erano i primi anni duemila quando l'allora direttore artistico della Maison francese,, John Galliano portava in passerella una delle prime it-bag della storia: laSac. Ispirata alle selle dei cavalli, l'accessorio, in poco tempo, conquistava il plauso femminile mondiale, più volte avvistato e fotografato al braccio di Beyoncé e Carrie Bradshow di Sex and the City. In brevissimo l'accessorio diventa un pezzo iconico della Maison, tanto che anche Maria Grazia Chiuri, continuerà a proporlo, ora in versione cuoio e con proporzioni diverse per l'A/I 2018-2019. L'idea di trasportare l'accessorio anche nell'universo maschile arriva però solo con il nuovo direttore creativo Kim Jones che per la P/E 2019 lo declina per la prima volta anche per il guardaroba di lui, rendendo omaggio al mondo equestre ma soprattutto a un it-piece ...