La prima fibra hi-tech flessibile come gomma ma forte come il metallo

meteoweb.eu

: @TIM4USara potrei avere un contatto telefonico, per discutere sul mio attuale contratto Fibra Tim e trovare un adeg… - Raimondojm : @TIM4USara potrei avere un contatto telefonico, per discutere sul mio attuale contratto Fibra Tim e trovare un adeg… - MaxPaparatti : Mentre rei confessi che ricoprono vesti istituzionali impegnano ogni fibra del loro essere e ogni secondo del loro… - CostenaroIvan : @Telecom191Marco ho un contratto TIM fibra ma il download è sempre a 30 MB da oltre tre mesi. Ho richiesto più volt… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L’ultima ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances dall’Università della North Carolina, fa parlare di sé per essere stata in grado di dimostrare la fattibilità nel coniugare due cose da sempre incompatibili, l’elasticità e la resistenza.Nella realizzazione di questahi-, i ricercatori hanno utilizzato un nucleo centrale di gallio, unraro, tenero e di colore argenteo, avvolto da una guaina di un polimero elastico. Messa sotto stress laha la forza del cuore metallico, ma quando il gallio si rompe il materiale non cede, perché entra in supporto la guaina elastica che assorbe lo sforzo similmente a quello che succede nei tessuti umani quando un osso si frattura. Inoltre le fibre possono essere riutilizzate, fondendo di nuovo insieme le parti metalliche.“Un buon modo per capire questo nuovo materiale è pensare a elastici e cavi di ...