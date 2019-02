La “Nuova Napoli” dei Nu Guinea figlia della tradizione

termometropolitico

: - martiquagliano : - 7266Dvd : @romafaschifo Roma è la nuova Napoli - musicaworldIT : Nu Guinea: le prime nuove date per “Nuova Napoli Live Band Italy Tour 2019” -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Ladei NuEmigrare è spesso una necessità, a volte una scelta. Ormai è diventato normale spostarsi dal Sud al Nord Italia, dall’ Italia al resto d’ Europa e dall’ Europa al resto del mondo. Si va via per motivi di studio, di lavoro o in cerca di un futuro migliore ma, in casi meno drammatici, anche per confrontarsi con realtà diverse, per mettersi in gioco, crescere ed affrontare il nuovo. Ed è quando si abbandona la propria città che spesso si capisce quanto in realtà sia bella ed unica, anche nella sua quotidianità e con i suoi pregi e difetti.E’ da questa malinconia per la propria città che nasce l’ album Nuova Napoli dei Nu, duo napoletano composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquiliana, i quali vivono da anni a Berlino. L’album uscito nel 2018 è un mix di funk, blues, disco anni ’70 – ’80, musica napoletana ed ...