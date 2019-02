La Fifa blocca il mercato al Chelsea | stop per il 2019 20

La Fifa blocca il mercato al Chelsea : stop per tutto il 2019/20 : La commissione disciplinare della Fifa ha sanzionato il Chelsea e la Football Association per violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. Il Chelsea ha violato l’art. 19 del Regolamento nel caso di ventinove (29) giocatori minori e ha inoltre commesso diverse altre infrazioni relative ai requisiti […] L'articolo La Fifa blocca il mercato al Chelsea: stop per tutto ...