La denuncia dell' Onu | l' 11% della popolazione del Venezuela è emigrata

‘Ndrangheta a Como - la denuncia del capo dell’Antimafia di Milano : “Per le autorità meglio far finta di niente” : “Il segnale mandato dalle autorità (di Cantù, ndr) e dal contesto sociale è bruttissimo: facciamo finta di niente, fatevi i fatti vostri, gli stessi messaggi che erano tipici di alcune realtà siciliane di qualche anno fa. Cantù come Locri? Ma figuriamoci”. Il capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Dolci, ospite ieri sera al convegno Vite di Mafia insieme allo studioso di mafie internazionali Federico Varese, ha ...

Stellanello - volpe "impiccata" a un albero. La denuncia dell'Enpa : "Si tratta di un avvertimento lasciato da un gruppo di bracconieri" : Un inquietante episodio di bracconaggio, su cui stanno svolgendo accertamenti le guardie zoofile volontarie della Enpa, si è verificato nei giorni scorsi in un bosco di Stellanello. Vicino alla ...

Bari - scarica rifiuti edili vicino allo stadio San Nicola : beccato e denunciato titolare dell'impresa : I militari in servizio presso il Nucleo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Bari, durante un servizio di contrasto alla gestione illecita di rifiuti nei pressi dello stadio San Nicola ...

Sasso contro l'auto di Wanda Nara. L'allenatore dell'Inter : «Bisogna denunciare» : l'auto su cui viaggiava Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e i suoi tre figli è stata colpita da un Sasso. Non ci sono state conseguenze per la famiglia che era partita da poco dalla loro abitazione ...

Dentro le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ci sono centinaia di formicai Ecco perché|Video-denuncia : Gli insetti nei reparti, attratti dal cibo e temperature favorevoli. La struttura non è stata mai sottoposta a radicali lavori di manutenzione. Il bar chiuso per noie amministrative, il caso del parcheggio custodito da abusivi e le liti tra sindacati e passata dirigenza

Terremoto - la denuncia della deputata grillina : 'I fondi per il sisma utilizzati per i mercatini di Natale a Pesaro' : ...'Terremoto Centro Italia' con cui si stigmatizza l'operato della giunta regionale sull'uso dei 248 milioni di euro comunitari che dovrebbero essere esclusivamente utilizzati per rilanciare l'economia ...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l'auto della moglie di Icardi. Lei vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Scarafaggi nel bagno dell'ospedale - "grave e inquietante" : la video denuncia : Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Borrelli. Ipotesi sabotaggio. L'Asl ha sporto denuncia

Francesco Monte : Parla di Eva Henger - della denuncia e di Barbara d’Urso : “Sono stato danneggiato”. Leggi le sue parole : Francesco Monte ha denunciato Eva Henger, è ufficiale. In realtà lo ha fatto 11 mesi fa, ma come sappiamo i tempi in questi casi sono molto lunghi. A rendere pubblica la querela è stata... L'articolo Francesco Monte: Parla di Eva Henger, della denuncia e di Barbara d’Urso: “Sono stato danneggiato”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pistoia - bara all'esame di guida e viene tradito dal ronzio dell'auricolare : denunciato : Un 36enne è stato denunciato per truffa dopo aver barato alla prova scritta dell' esame di guida presso la Motorizzazione civile di Pistoia. L'uomo aveva nascosto un cellulare sotto la camicia e ...

Franceso Monte parla della denuncia alla Henger : 'Mi ha danneggiato' : Dopo un bel po' di polemiche, Francesco Monte ha deciso finalmente di rompere il silenzio e di commentare la questione inerente la denuncia contro Eva Henger. Nel corso di precedenti puntate di Domenica Live, infatti, la conduttrice Barbara D'Urso aveva informato i telespettatori dell'esistenza di una denuncia sporta da Francesco Monte ai danni di Eva Henger. L'accusa mossa dall'ex naufrago dell'Isola è per diffamazione. In questi giorni, la ...

Il coraggio della famiglia Baio : “Abbiamo denunciato la mafia - ora ci sfrattano” : Questa è la storia infinita della famiglia Baio e di Jvan, un uomo che non vuole abbassare la testa, che vuole lottare per i propri diritti, che vuole che la verità emerga e che oggi desidera avere un posto di lavoro. Sono vittime di mafia perché hanno avuto il coraggio di denunciare. La famiglia Baio con tre minori, deve lasciare immediatamente la casa per due mensilità non pagate, nonostante il contratto della Caritas diocesana. Ma la famiglia ...

Asti - badante denunciata per furto ai danni dell'anziana che accudiva : badante denunciata per furto aggravato La Squadra mobile della polizia di Asti ha denunciato una badante per il furto di denaro e gioielli appartenuti all'anziana donna che accudiva. È stato il ...

Monza - testata a un ragazzino : consigliere della Lega denunciato : I genitori di un tredicenne hanno denunciato, sabato scorso, ai carabinieri un consigliere comunale leghista di Bellusco (Monza), accusandolo di aver colpito con una testata loro figlio, fratturandogli il setto nasale, per un petardo lanciato vicino a casa sua, venerdì sera a Bellusco (Monza). Secondo il loro racconto, il ragazzino, italo-egiziano, si trovava all’esterno dell’abitazione del consigliere insieme ad altri due coetanei. Uno, stando ...