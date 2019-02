ilfattoquotidiano

: La Confessione, Mahmood su Nove: 'Salvini? Mi ha scritto complimentandosi, anche se 'non rientro nei suoi gusti mus… - mbwManzoni : La Confessione, Mahmood su Nove: 'Salvini? Mi ha scritto complimentandosi, anche se 'non rientro nei suoi gusti mus… - ilfattovideo : La Confessione, Mahmood su Nove: “Achille Lauro? Artista vero, vorrei scrivere per lui. La musica non dà il cattivo… - ilfattovideo : La Confessione, Mahmood su Nove: “Salvini? Mi ha scritto complimentandosi, anche se ‘non rientro nei suoi gusti mus… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Al centro di molte polemiche per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, Alessandro Mahmoud, in arte, madre sarda e papà egiziano, è l’ospite de “La” in onda suvenerdì 22 febbraio alle 22.45. Con il conduttore Peter Gomez, il cantante, nato e cresciuto a Gratosoglio, periferia sud di Milano, torna ad affrontare la discussione sulle reazioni scatenate dalla sua vittoria alla kermesse sanremese, a partire da quella del ministro dell’Interno. Dice Gomez: “Matteo Salvini, hasui social semplicemente, in apparenza, di preferire Ultimo, però, io che faccio il giornalista, ho letto tra le righe: ‘Mahmoud…Mah…’, insomma, tanti puntini di sospensione. Per molti è stato un modo per scatenare gli ultrà del razzismo“. L’autore di “Soldi” risponde ...