La Confessione | Gigi D’Alessio su Nove | “Alla camorra ho regalato canzoni? Andavo a

Vieni da me - la triste Confessione di Gigi Marzullo : ‘Sono rimasto solo’ : “Sono rimasto solo, eravamo in quattro in famiglia, questa è una cosa molto triste”. Gigi Marzullo si racconta a Vieni da me, ospite del programma di Caterina Balivo nella puntata in onda martedì 8 gennaio. Il giornalista parla dei suoi ricordi di infanzia e di quelli più recenti, dando grande spazio ai propri familiari che oggi non ci sono più: “Mio padre […] non aveva paura a differenza di me della morte è morto a 90 ...