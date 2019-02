La Bce aumenta gli utili e stacca a Bankitalia assegno da 193 milioni

Praet : aumentano rischi nella zona euro - Bce valuta nuove misure : 'Se l'economia dell'area dell'euro dovesse rallentare più bruscamente, potremmo adattare nuovi orientamenti futuri sui tassi di interesse e questo potrebbe essere integrato da altre misure', ha ...

Bce - aumentano rischi per crescita Ue : ANSA, - ROMA, 7 FEB - "I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si sono orientati al ribasso per via delle persistenti incertezze connesse a fattori geopolitici e alla minaccia del ...

Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : ... ultimo anno da presidente Bce Il presidente della Bce, giunto al suo ultimo anno di guida dell'istituto centrale , ha insistito sulle numerose incertezze che gravano sull'economia europea, dal ...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : L’economia dell’Eurozona continua a essere più debole del previsto e questo richiede una politica molto accomodante da parte della Bce. Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. La Bce tuttavia non prevede una recessione europea...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Il protezionismo è una minaccia : L’economia dell’Eurozona continua a essere più debole del previsto e questo richiede una politica molto accomodante da parte della Bce. Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. La Bce tuttavia non prevede una recessione europea...

Inflazione in rialzo? La Bce la ributta giù. E così il nostro debito pubblico aumenta : Crescita e occupazione rallentano. Ma la Bce a fine anno ha terminato il quantitative easing: nell’area dell’euro non si prevedono nuovi stimoli. Eppure l’Inflazione è in calo: non è una novità. Nel 2018 è stata 1,1% in Italia, 1,7% in Europa: dai che recuperiamo! Intanto arrivano le prime ammissioni. Jean Claude Juncker: qualcosa s’è sbagliato, via, nell’Eurozona. Non dovevamo spianare la Grecia nel 2015 e non dovevamo fare l’austerità nel ...