Juventus | possibile partenza di Dybala e Allegri | Zidane sarebbe in pole per la panchina

Juventus - per Khedira possibile operazione : 30-40 giorni di stop : L'articolo prosegue qui sotto Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', se gli esami elettrofisiologici dovessero confermare le prime ipotesi, Sami Khedira dovrebbe mancare per 30-40 ...

Calciomercato Juventus - possibile rivoluzione con Icardi in attacco : In casa Inter impazza il caso Icardi. Il centravanti nerazzurro è stato privato della fascia di capitano e quindi assolutamente declassato. Negli studi di "Tiki Taka" la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, ha assicurato che la coppia vorrebbe restare all'Inter, ma la situazione non si è ancora risolta e le probabilità che Icardi lasci l'Inter al termine della stagione sono molto alte. Fabio Paratici ha sempre apprezzato l'attaccante ...

Calciomercato Juventus - Rakitic non rinnova con il Barcellona : possibile il colpo : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. La dirigenza bianconera ha intenzione di creare una squadra ancora più forte e il reparto che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Paratici ha già perfezionato l'acquisto di Aaron Ramsey, che al termine della stagione si libererà a parametro zero dall'Arsenal; la Juventus però vorrebbe comprare anche un altro centrocampista e ha messo nel mirino il romanista ...

Juventus - il possibile undici anti Frosinone : tornano Bonucci e Dybala : In mattinata, la Juventus si è preparata in vista del match contro il Frosinone. Al termine della sessione, i bianconeri hanno lasciato la Continassa per andare a casa: infatti, la Juve non andrà in ritiro e si ritroverà solo domani mattina. Dunque fino a venerdì mattina Massimiliano Allegri non prenderà decisioni definitive di formazione. Il tecnico livornese ha però dato qualche indicazione sulle sue scelte nella conferenza stampa di questo ...

Serie A Frosinone - Baroni : «Juventus? Sembra impossibile. Cerchiamo la prestazione» : Frosinone - "La partita sarà complicata. Io mi concentro a gestire l'entusiasmo: ne abbiamo bisogno ma bisogna anche migliorare. Vogliamo andare a Torino per disputare una gara importante, nonostante ...

Salah-Juventus - affare realmente possibile : ecco perchè! : SALAH JUVENTUS- Fantamercato? No, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Salah. L’attaccante egiziano rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima sessione estiva. 200 milioni la valutazione dell’ex Roma, acquisto che potrebbe essere finanziato in parte dalla cessione di Dybala. Sacrificare la “Joya” per arrivare all’esterno offensivo egiziano. […] More

Juventus - possibile cessione di Dybala e Douglas Costa per finanziare il colpo Salah : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Come riporta il "The Sun", infatti, il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano del Liverpool, certamente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il valore dell'ex giocatore di Roma e Fiorentina sarebbe di circa 200 milioni di euro: il calciatore diventerebbe dunque il secondo piu' pagato al mondo dopo ...

Juventus - Dybala verso la panchina : il possibile undici anti-Sassuolo : Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, la Juventus ha lasciato il centro sportivo per partire in treno alla volta di Reggio Emilia. Prima di lasciare Torino i bianconeri hanno svolto la seduta di rifinitura alla vigilia del match contro il Sassuolo. Nel corso dell’allenamento Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà domani alle 18 contro l'undici allenato da De Zerbi. Il tecnico livornese non ha sciolto ancora le riserve ...

Coppa Italia : la Juventus cade a Bergamo e dice addio al possibile triplete : Dopo Milan e Fiorentina, la terza squadra ad approdare in semifinale di Coppa Italia Tim è l'Atalanta che a gran sorpresa annienta la Juventus nei Quarti di finale con un secco 3-0 e sancisce la fine del sogno bianconero di un possibile "triplete". Una prestazione extraterrestre quella della squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini, padrona del campo dall'inizio alla fine, che ferma la Juventus grazie alla rete di Castagne e alla ...

Semifinale Coppa Italia 2019 - quale sarà l’avversaria della Fiorentina? Possibile sfida con la Juventus. Date - programma - orari e tv : La Fiorentina si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2019 di calcio, i viola hanno sconfitto la Roma per 7-1 e hanno così staccato il pass per il prossimo turno del torneo. Chiesa e compagni attendono di sapere quale sarà l’avversaria che dovranno affrontare in Semifinale, nel doppio confronto su andata e ritorno: sarà big match contro la Juventus o un confronto tra sorprese con l’Atalanta? I ragazzi di Pioli vogliono ...

Juventus - in Tim Cup rientra Cancelo : il possibile undici anti Atalanta : Quello di oggi è stato un pomeriggio di lavoro per la Juventus che si è allenata in vista del match di domani sera contro l'Atalanta. Nella seduta odierna i bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della Coppa Italia. I dubbi del tecnico livornese sono soprattutto a centrocampo e in attacco. Per la partita di mercoledì sera la Juve ritrova due pedine importanti visto che nell'elenco dei convocati sono rientrati Miralem Pjanic e ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Zaniolo per una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, dal momento che Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più forte nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il reparto che con ogni probabilità sarà rinforzato è il centrocampo. La Juventus segue da tempo Paul Pogba, ma ora sembra sempre più difficile che il centrocampista francese lasci il Manchester United. Dopo l'esonero di Mourinho, infatti, Pogba ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Marcelo-Alex Sandro (RUMOURS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, fortissimo terzino di proprietà del Real Madrid. La Juventus lo segue da tempo e potrebbe essere lui il prossimo colpo da novanta di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Il brasiliano, inoltre, è da tempo un grande amico di Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid. Stando a quanto riportano i media ...