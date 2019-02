Juventus-Atletico Madrid | Simeone rischia la squalifica dopo il gestaccio dell’andata | è

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Atletico Madrid-Juventus - Sacchi su Simeone : “ammiro chi da’ la vita nel suo lavoro - il suo calcio ha grande entusiasmo - sono degli eroi” : “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone e’ uno di questi, il suo calcio non e’ cosi’ armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi“: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei ...

Juventus a picco in Borsa dopo la sconfitta con l'Atletico in Champions : -11% - bruciati 162 milioni : Costa caro alla Juventus la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il titolo del club bianconeero in una sola seduta ha infatti bruciato 162 ...

La Juventus avvisa l'Atletico : «A Torino sarà battaglia» : Torino - La Juventus è già carica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid . "A Torino sarà battaglia " questo il post pubblicato su Twitter, sul profilo ...

Diego Godin - gol e prestazione solida nella vittoria dell'Atletico contro la Juventus : Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, nella vittoria di ieri sera dell'Atletico Madrid sulla Juventus ha stupito tutti con una prova di solidità e carattere, a cui ha aggiunto un gol che rende il passivo piuttosto pesante in vista del ritorno. Finisce 2 a 0 al Wanda Metropolitano e il tutto arriva a poche ore dall'annuncio di Sky, secondo cui è ormai fatta per il suo trasferimento all'Inter per la prossima stagione. Uno dei sovrani ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle bianconere : Dybala sbaglia tutto. La febbre frena Pjanic : SZCZESNY - voto: 6,5 L'incubo di Griezmann: salva tutto quel che può, ma nel finale crolla anche lui. DE SCIGLIO - voto: 5,5 Rischia grosso su Diego Costa e fatica a resistere agli assalti Colchoneros.

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - il presidente spagnolo attacca Ronaldo : Atletico MADRID JUVENTUS – Una serata da sogno quella di ieri per i tifosi dell’Atletico Madrid. Una serata da incubo, invece, per i supporters bianconeri. Al Wanda Metropolitano, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, è andata in scena quella che è forse la miglior recita collettiva dei materassai, a fronte di una delle […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus 2-0, il presidente spagnolo attacca Ronaldo ...

Juventus - Ronaldo : 'Io ho vinto 5 Champions - l'Atletico 0' : "Ho vinto cinque Champions, l'Atletico zero. Io cinque, l'Atletico zero". Dopo il 2-0 subito in casa dall'Atletico Cristiano Ronaldo si sfoga così in zona mista di fronte ai giornalisti mimando il ...

Ascolti tv - Atletico Madrid – Juventus di Champions sfiora i 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time L’amara trasferta di Champions League per la Juventus sconfitta in casa dell’Atletico Madrid con il secco punteggio di 2 a 0 si traduce negli Ascolti di Prime time comunque nel successo di Rai1 che fa segnare 6 milioni 878 mila spettatori ed uno share pari al 25.5%. L’incontro è stato il programma più visto della prima serata tv essendo riuscito a distanziare nettamente la sesta puntata de L’Isola ...

Champions League - l'Atletico batte 2-0 la Juventus : Pesante sconfitta a Madrid per la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions: l'Atletico si porta a casa il primo round con un 2-0 firmato da Gimenez e Godin, letati nel finale su palla inattiva. ...

Atletico-Juventus : "Che belve!" - "CR7 alle corde". L'impresa Cholo sui giornali : El Mundo va sul vulcano biancorosso: 'Un Atletico in eruzione' dice la testata della cronaca di una notte speciale, 'Notte epica nel Metropolitano' è il titolo a pagina 2-3 di As, che in prima si ...

Diego Godin arringa il suo Atletico : “vinto contro Juventus - Var ed arbitro” : Diego Godin è stato uno dei goleador nella serata di ieri nella quale l’Atletico Madrid ha superato la Juventus al Wanda Metropolitano Diego Godin è stato tra i migliori in campo nella gara di ieri vinta dall’Atletico Madrid contro la Juventus. Il calciatore uruguayano ha segnato e tenuto le redini della difesa dei colchoneros ed a caldo ha parlato a Movistar Liga proprio della gara contro i bianconeri: “E‘ un ...