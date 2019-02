Judo | Grand Slam Dusseldorf 2019 | Odette Giuffrida ottima terza | quinto Manuel Lombardo

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : 13 azzurri all’assalto nel secondo Slam della stagione : Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di Judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : l’Italia festeggia i podi di Odette Giuffrida e del rientrante Fabio Basile. Ottimi segnali da Lombardo : Il Grand Slam di Parigi è andato in archivio ed è tempo di bilanci in casa Italia, che può sorridere per il gradito ritorno alle competizioni di Fabio Basile e per altri risultati di peso ma può recriminare per alcune premature sconfitte sul filo di lana e per un sorteggio poco benevolo. La selezione tricolore, rappresentata a Parigi da 9 atleti (6 uomini e 3 donne), ha complessivamente raccolto quattro qualificazioni per il Final Block ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : Antonio Esposito eliminato ai ripescaggi - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : La seconda e ultima giornata del Grand Slam di Parigi è andata in archivio con lo svolgimento degli ultimi sette tabelloni in programma, che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico francese presente sugli spalti dell’AccorHotels Arena di Parigi-Bercy. La selezione italiana di Judo non è riuscita a rimpinguare il proprio bottino dopo i due podi conquistati da Fabio Basile e Odette Giuffrida nella giornata di ieri, anche se sono ...

Judo - Grand Slam Parigi 2019 : Fabio Basile e Odette Giuffrida sul podio! Lombardo batte il n.1 al mondo ed è quinto : Sono passati più di 4 mesi da quella bruciante eliminazione al primo turno del Mondiale, ultimo incontro disputato da Fabio Basile nel circuito maggiore judistico, ed il Campione Olimpico di Rio 2016 è tornato oggi alle competizioni nel migliore dei modi, conquistando un preziosissimo terzo posto nel Grand Slam di Parigi per la categoria -73 kg. Il 24enne nativo di Rivoli si è reso protagonista di una bellissima cavalcata caratterizzata da ...

Asd Judo Frascati - altra grande prova della Favorini : seconda al trofeo internazionale “Alpe Adria” : Roma – Flavia Favorini si sta affermando sempre di più come una dei migliori talenti del Judo giovanile europeo. Nella 24esima edizione del trofeo internazionale “Alpe Adria” che si è disputato nello scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), la talentuosa atleta classe 2000 dell’Asd Judo Frascati ha ottenuto uno splendido secondo posto. Davvero notevole il percorso dell’atleta allenata dal maestro Nicola Moraci: ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : l’Italia comincia alla grande il 2019 con 6 podi e le vittorie di Lombardo e Centracchio : Primo torneo dell’anno e prime soddisfazioni per la Nazionale italiana di Judo, che comincia col piede giusto una stagione pre-olimpica fondamentale per la qualificazione a Cinque Cerchi. Nell’ultimo weekend si è infatti disputato il Grand Prix di Tel Aviv (primo evento judistico organizzato in Israele) con la selezione azzurra che si è ben disimpegnata portando a casa sei podi complessivi tra cui i successi di Manuel Lombardo nei ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Nicholas Mungai è secondo nei -90 kg - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : L’ultima giornata del Grand Prix di Tel Aviv 2019, primo Grande evento internazionale del circuito maggiore di Judo, ha regalato all’Italia un altro podio (il sesto in totale della spedizione) con il secondo posto di Nicholas Mungai nella categoria -90 kg maschile. Il 25enne nativo di Poggibonsi ha compiuto un ottimo torneo ed è tornato sul podio in una competizione di primo livello dopo 10 mesi dal terzo posto raccolto nel Grand ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Maria Centracchio in trionfo! Italia da delirio : podio in tutte le categorie! : Seconda giornata trionfale per la Nazionale Italiana di Judo impegnata nel Grand Prix di Tel Aviv 2019, che ottiene quattro podi complessivi (su 4 categorie di peso) con il primo posto di Maria Centracchio nei -63 kg, il secondo posto di Alice Bellandi (-70 kg) e Giovanni Esposito (-73 kg) ed il terzo di Christian Parlati (-81 kg). Maria Centracchio ricomincia da dove ci aveva lasciati due mesi fa a Tashkent e ottiene un altro magnifico ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Manuel Lombardo vince nei -66 kg - fuori al primo e al secondo turno gli altri italiani : Si è svolta quest’oggi la prima giornata di gare all’appuntamento di Tel Aviv del Grand Prix di Judo 2019, che porta nella città israeliana più di 400 atleti (407 per essere precisi, suddivisi tra 230 uomini e 177 donne). Un italiano è protagonista odierno: si tratta di Manuel Lombardo. Il campione mondiale juniores della categoria -66 kg si è confermato osso durissimo per tutti, andando a vincere la finale contro l’ucraino ...

Asd Judo Frascati - un fiume di atleti grandi e piccoli allo stage col campione giapponese Akimoto : Roma – Un grande evento che ha avuto un riscontro eccellente. Sabato scorso, presso il centro sportivo dell’istituto scolastico Raffaello a Roma (zona Romanina), si è svolto un importante stage tecnico di Judo, organizzato dall’Asd Judo Frascati in collaborazione con l’Asd Miriade e patrocinato dal comitato regionale Lazio che è stato condotto dal due volte campione del mondo e vincitore di cinque Grand Slam (ultimi quelli di Tokyo e ...