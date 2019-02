Italia' s Got Talent 2019 | sesta puntata | Golden Buzzer di Frank Matano per Alex Orlando e

Italia's Got Talent 2019 - Claudio Bisio bacia in bocca Federica Pellegrini (Foto) : Claudio Bisio non ha perso il vizio di baciare in bocca, a tradimento, le sue partner televisive (e Michelle Hunziker e Vanessa Incontrada ne sanno qualcosa...).Durante la sesta puntata di Italia's Got Talent, infatti, ha baciato in bocca Federica Pellegrini dopo l'esibizione del concorrente Mangusta, un cantante/comico demenziale.prosegui la letturaItalia's Got Talent 2019, Claudio Bisio bacia in bocca Federica Pellegrini (Foto) ...

Italia's Got Talent 2019 - le anticipazioni della sesta puntata in onda alle ore 21 : 15 : Italia's Got Talent è un Talent show in onda su Sky Uno HD e Tv8, condotto da Lodovica Comello, che vede la partecipazione di Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi nel ruolo di giudici, in onda ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21:15.

Programmi TV di stasera - venerdì 15 febbraio 2019. Su Tv8 «Italia’s Got Talent» : Claudio Bisio e Federica Pellegrini Rai1, ore 21.25: Sanremo Young – Nuova Edizione Antonella Clerici in compagnia di John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, arriva su Rai1 con la nuova edizione di SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora ...

Oro Banca D’Italia : valore in euro - numero e storia dei lingotti : Oro Banca D’Italia: valore in euro, numero e storia dei lingotti Non si sa se l’idea di Borghi di specficare che l’oro della Banca d’Italia sia solo italiano, per poterlo forse usare come strumento di politica economica interna, sia apoggiata da larghe fasce della maggioranza o meno. Ma non è un’idea nuova. Del resto l’Italia è il terzo Paese al mondo con più riserve d’oro nei propri forzieri. Si tratta ...

Lodovica Comello : marito - età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent : Lodovica Comello: marito, età e altezza. Chi è a Italia’s Got Talent Chi è Lodovica Comello A soli 26 anni, Lodovica Comello è una nota cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Come ha inizio il successo di Lodovica Comello Lodovica Comello raggiunge la notorietà grazie a Francesca, personaggio che interpreta nella serie tv Disney Violetta. La giovane inizia infatti la sua carriera recitando nella serie televisiva spagnola per ...

Toniolo : l'oro di Banca d'Italia non è il tappabuchi del debito Quei lingotti in pegno nel '74 : Gianni Toniolo insegna Storia dell'economia alla Luiss e ne ha lette, viste e sentite parecchie sulla questioni relative a chi appartengano e per cosa potrebbero essere utilizzati i lingotti «di ...

Dietro lo scontro su BankItalia spunta la guerra dell'oro : di chi sono i lingotti? : 'Le riserve auree sono degli italiani, restano lì'. Salvini smentisce le ipotesi che il governo possa usarle per scongiurare l'aumento dell'Iva o una manovra bis. I due vicepremier parlano di ...

Ora spunta il piano del governo per usare i lingotti di BankItalia : I dati di Istat e quelli della Commissione Europea l asciano poche vie d'uscita: l'Italia si appresta ad entrare in recessione. Il Pil potrebbe crescere solo dello 0,2 per cento e dunque dare il ...

Italia's Got Talent 2019 : la puntata speciale con il best of - : Da Antonio Sorgentone e il suo piano rock 'n' roll al fascino della ballerina Nina Burri, dal record del mondo di pesistica battuto sul palco di IGT da Mimmo Catricalà alla performance pazzesca degli ...

Italia's got Talent - la lezione di Damiano sull'autismo : «Io - vittima dei bulli» : A Italia's Got Talent il pubblico si è emozionato per l'esibizione di Damiano, il ragazzo affetto dalla Sindrome di Asperger. Il 37-enne, già noto per le sue battaglie social contro i pregiudizi sull'...

Italia's got Talent 2019 - quarta puntata : Golden Buzz di Federica Pellegrini per gli Urban Theory : Anche Federica Pellegrini, una dei quattro giudici dell'edizione 2019 di Italia's got Talent, il Talent show condotto da Lodovica Comello in onda su Sky Uno, ha deciso di premere il Golden Buzz a sua disposizione.La nuotatrice ha deciso di premiare gli Urban Theory, una crew di ballerini hip hop formata da Jessica, Davide, Lorenzo, Riccardo e Fabiano, provenienti da Camporosso, paese in provincia di Imperia.