Isola dei Famosi – Riccardo Fogli a rischio espulsione | parole pesantissime contro

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato e il retroscena hot : «Uno dei concorrenti era vergine» : Si chiama "Canto d'Honduras" ed è il libro con cui Simone Barbato, mimo di "Avanti un Altro" e concorrente della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, svela...

FOTO - Isola dei Famosi Chando ha tradito Grecia Colmenares con la trasn Manila Gorio? : Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda all'età di tre anni per Mattel, McDonald's e Jhonson & Jhonson. Da un anno e mezzo ha fatto perdere letteralmente la testa alla regina delle telenovelas ...

Isola dei Famosi : la Romero scaricata in diretta da Acerbi - : Per L'Isola dei Famosi non è la migliore stagione possibile, almeno in termini di ascolti. Anche mercoledì non si fa il pieno di telespettatori , contro il calcio era prevedibile, , raccogliendo ...

Isola dei Famosi 2019 : Grecia Colmenares - il compagno Chando Erik Luna l'ha tradita con Manila Gorio : Una brutta sorpresa attende Grecia Colmenares di ritorno dall'Isola dei Famosi: la diva delle soap opera è stata tradita dal fidanzato Chando Erik Luna, che ha ventisette anni meno di lei.Il modello è stato infatti paparazzato in atteggiamenti intimi in compagnia di Manila Gorio, nota manager pugliese, all'uscita di un ristorante di Gioia del Colle, come riporta il sito Bitchyf.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: Grecia Colmenares, ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi bacia la sua amica nel backstage : Ieri Karina Cascella era nel backstage dell'Isola dei Famosi. Ma cosa ci faceva li la famosa showgirl? Semplice, è andata a trovare la sua amica Alessia Marcuzzi . Tra le due infatti pare esserci un ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata all’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

Isola dei Famosi 2019 - gli ex gieffini contro Marina La Rosa : 'Donna ambigua - manca di coerenza' : 'E' una donna ambigua, difficile da capire', Marina La Rosa da ex gieffina della prima mitica edizione è naufragata in Honduras per partecipare all' Isola dei Famosi . A parlare di lei alcuni suoi ...