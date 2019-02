Isola dei Famosi | paura per Riccardo Fogli | accompagnato dal medico alla fine del day time

Isola dei Famosi - Jo Squillo inorridita da Soleil : 'C'è inferiorità di ragionamento tra me e loro' : Da quando Soleil Sorgè è entrata all' Isola dei Famosi 2019 il clima tra i naufraghi è diventato in parte ostile. Jo Squillo , durante un confronto con la ragazza, ha cercato di farle capire che ...

Puntate Isola dei Famosi - Ghezzal e Ariadna sempre più vicini : lo sfogo improvviso : Isola dei Famosi Puntate, cosa c’è tra Ariadna e Ghezzal? Gli occhi dei telespettatori dell’Isola dei Famosi sono tutti puntati su Ariadna Romero e Ghezzal dopo quanto accaduto in diretta. Ricapitoliamo tutto: la naufraga non ha reagito benissimo alle parole di Francesco Acerbi, calciatore con cui si stava frequentando prima dipartire per l’Isola dei Famosi, […] L'articolo Puntate Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna ...

News Isola dei Famosi - Soleil fuori controllo : insulti pesantissimi agli altri naufraghi : Isola dei Famosi News, un day time di fuoco per Soleil Sorgè Se Soleil Sorgè non esistesse bisognerebbe inventarla. O forse no, visto che all’Isola dei Famosi ha superato davvero ogni limite avendo parlato malissimo dei naufraghi e usato parole inutilmente cattive nei loro confronti. Da giorni la Sorgè continua a farsi notare per il […] L'articolo News Isola dei Famosi, Soleil fuori controllo: insulti pesantissimi agli altri ...

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - Marina ammette complotto : Jo Squillo è una furia : Isola dei Famosi Anticipazioni, Jo Squillo contro Marina La Rosa Di notte c’è stato il tanto atteso chiarimento all’Isola dei Famosi tra Marina La Rosa e Jo Squillo dopo che la prima ha deciso di non salvare la seconda ma Luca Vismara per un motivo ben preciso. A raccontare tutto è stato Stefano Bettarini a […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, Marina ammette complotto: Jo Squillo è una furia proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli si sente male : portato dal medico per accertamenti : Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, il cantante portato dal medico Riccardo Fogli è senz’altro uno dei concorrenti più sorprendenti di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco perché in molti si saranno senz’altro preoccupati quando alla fine del day time la produzione ha fatto sapere che il cantante dei Pooh si è sentito improvvisamente debole ed è […] L'articolo Isola dei Famosi, Riccardo Fogli si sente ...

Isola dei Famosi - Marina La Rosa nella bufera : le accuse di Jo Squillo : Jo Squillo contro Marina La Rosa a L’Isola: “Io non l’avrei mai fatto” La diretta di mercoledì scorso de L’Isola dei Famosi ha portato alla luce alcune strategie dei naufraghi. I residui delle nomination continuano a farsi sentire. Jo Squillo e Marina La Rosa si sono chiarite nella notte per quanto accaduto in Palapa. L’ex gieffina è molto turbata per le parole spese dalla Squillo nei confronti dell’ex ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo "non salvata" da Marina : "Sorelle - sorelle sto cazz*!" : Appuntamento con la striscia quotidiana de L'Isola dei Famosi 2019. Marina parla con Jo Squillo della scelta effettuata da Marina La Rosa durante la catena per salvare. "Secondo te non mi dispiace? sorelle, sorelle sto cazz0" commenta la cantante, amareggiata per non essere stata salvata dalla concorrente amica. "Io ti sostengo in ogni caso, anche se tu avessi fatto una cazz*ta ti avrei sostenuta!"prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, ...

Isola dei Famosi – Riccardo Fogli a rischio espulsione - parole pesantissime contro Ariadna Romero : Riccardo Fogli potrebbe dover abbandonare L’Isola dei Famosi, il musicista dei Pooh rischia l’eliminazione dal reality dopo le pesanti parole pronunciate verso Ariadna Romero Ariadna Romeo colpevole di aver nominato Riccardo Fogli finisce nel mirino del musicista dei Pooh a L’Isola dei Famosi 14. Il bassista italiano, dopo aver scoperto di essere stato nominato dalla modella cubana, si è sfogato con il compagno ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato e il retroscena hot : «Uno dei concorrenti era vergine» : Si chiama "Canto d'Honduras" ed è il libro con cui Simone Barbato, mimo di "Avanti un Altro" e concorrente della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, svela...