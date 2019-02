Isola dei Famosi 2019 | Grecia Colmenares | il compagno Chando Erik Luna l' ha tradita con

L’Isola dei Famosi : Grecia Colmenares tradita da Chando? Lo scoop : Grecia Colmenares dopo L’Isola dei Famosi è stata tradita da Chando? La smentita Grecia Colmenares, in queste ore, è finita nell’occhio del ciclone per un gossip sul suo conto che ha creato un putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica il portale IlGiornale.it ha pubblicato delle foto del fidanzato di Grecia, Chando, insieme a Manila Gorio a Gioia Del Colle in Puglia. In quelle foto pubblicate dal sito internet i due sono ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi bacia la sua amica nel backstage : Ieri Karina Cascella era nel backstage dell'Isola dei Famosi. Ma cosa ci faceva li la famosa showgirl? Semplice, è andata a trovare la sua amica Alessia Marcuzzi . Tra le due infatti pare esserci un ...

Ariadna Romeo scaricata dal calciatore Acerbi perché è andata all’Isola dei Famosi : Ariadna Romeo scaricata da Acerbi giocatore della Lazio Ariadna Romero durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, convocata da Alessia Marcuzzi in zona nomination in Palapa, ammette il flirt con il calciatoredella Lazio Francesco Acerbi. La cubana apprende pure, però, dalla bionda che il difensore, interrogato sulle pagine di Spy sulla relazione, l’ha praticamente scaricata. Ariadna Romero, rivelato il flirt con Francesco Acerbi ...

Isola dei Famosi - Grecia Colmenares tradita dal suo fidanzato con un trans : le foto pazzesche : Nonostante le foto siano state scattate di sera, è comunque possibile capire di chi si tratta: Manila Gorio , un'affascinante trans ben nota nel mondo dello spettacolo nelle vesti di conduttrice e ...

Isola dei Famosi 2019 - gli ex gieffini contro Marina La Rosa : 'Donna ambigua - manca di coerenza' : 'E' una donna ambigua, difficile da capire', Marina La Rosa da ex gieffina della prima mitica edizione è naufragata in Honduras per partecipare all' Isola dei Famosi . A parlare di lei alcuni suoi ...

Isola dei Famosi - il divino attacca : ''Sequestro di persona in Honduras" : A seguito dello sconvolgente incidente di cui è diventato tristemente protagonista a L'Isola Dei Famosi , Il divino Otelma si è aperto sul conto della sua esperienza televisiva vissuta alla ...

News Isola dei Famosi - Kaspar e Marco d’accordo? Tutta la verità dopo la diretta : Isola dei Famosi News, il confronto tra Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini su Marco Maddaloni Le ultime News sull’Isola dei Famosi hanno riacceso i riflettori su Kaspar Capparoni e Marco Maddaloni: in molti si sono chiesti infatti se i due si siano messi d’accordo per far vincere al secondo la prova leader qualche settimana fa, […] L'articolo News Isola dei Famosi, Kaspar e Marco d’accordo? Tutta la verità dopo la ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - svelato complotto di Marina : Bettarini “Fuori tutto” : Isola dei Famosi Anticipazioni, Stefano Bettarini è una furia Non sono vere e proprie Anticipazioni sull’Isola dei Famosi ma le ultime news sul reality show di Canale 5 la dicono lunga su quello che potrebbe succedere prossimamente tra i concorrenti. Oggi nel day time infatti Stefano Bettarini ha parlato con Kaspar Capparoni di quanto accaduto […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi, svelato complotto di Marina: Bettarini ...

Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi - le parole del difensore spiazzano la modella cubana : Francesco Acerbi e il flirt con Ariadna Romero, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola dei Famosi I telespettatori de L’Isola dei Famosi 14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di Ariadna Romero, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli palpa la moglie in diretta : Mercoledì 20 febbraio è andata in onda una nuova puntata del reality show L'Isola dei Famosi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha avuto modo di informare Riccardo Fogli dei rumors inerenti il presunto tradimento di sua moglie Karin. Quest’ultima, infatti, era stata accusata da Fabrizio Corona di aver tradito per ben quattro anni il suo compagno di vita. Data la giovane età e l’avvenenza della donna, il pubblico a casa non aveva faticato molto a ...

Isola dei Famosi : Riccardo Fogli tradito? L’ultima ipotesi bomba : Riccardo Fogli de L’Isola è stato tradito dalla moglie? Nuove rivelazioni Stamattina a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato del presunto tradimento di Karin ai danni del marito Riccardo Fogli con i suoi numerosi ospiti, tra i quali anche Marco Balestri. E proprio quest’ultimo ha fatto una rivelazione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Cosa ha svelato? In pratica il popolare autore di famose trasmissioni Tv come ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio : "Prova del fuoco taroccata" : All'Isola dei Famosi si riaccendono le polemiche dopo la vittoria di Soleil alla prova del fuoco. Il pubblico da casa ha notato che la fiamma rivolta verse di lei era più più lontana rispetto agli altri, durante la diretta Paolo Brosio ha lanciato pesanti accuse contro la trasmissione: "Quando io e Grecia abbiamo fatto la prova insieme ci siamo sbruciacchiati, la fiamma di Soleil era lontanissima".Paolo Brosio lamenta irregolaritàDurante la ...

Isola dei Famosi - Brosio denuncia : 'La Sorgè avvantaggiata nel suo insediamento a leader' : La prova che ha determinato l'insediamento a leader di Soleil Sorgè una settimana fa, non smette di far discutere; dopo la protesta che c'è stata sui social network per la differenza di trattamento che avrebbero ricevuto la ragazza e Aaron Nielsen, ci ha pensato Paolo Brosio a rincarare la dose durante la diretta del 20 febbraio. Il giornalista ha denunciato la palese diversa intensità che secondo lui avevano le fiamme che la produzione ha ...