Inter | tutto sull' Eintracht Francoforte | miglior attacco di Europa League

Tutto facile per i nerazzurri : Inter passa agli ottavi di Europa League : Passerella a San Siro per gli uomini allenati da Luciano Spalletti. L’Inter si qualifica agevolmente agli ottavi di Europa League.

Fiorentina-Inter - si va verso il tutto esaurito : venduti 30 mila biglietti : Non ci sarà molto tempo per riposarsi per l’Inter, impegnata questa sera nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv). I nerazzurri scenderanno in campo infatti anche domenica sera (fischio d’inizio ore 20.30) contro la Fiorentina in trasferta, gara valida […] L'articolo Fiorentina-Inter, si va verso il tutto esaurito: venduti 30 mila biglietti è ...

Nicolò De Devitiis chiede scusa dopo Intervista a Zaniolo e alla madre : “Cercherò di risolvere tutto questo” : Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene attaccato dalla curva Sud e da molti utenti social dopo il servizio sul giovane calciatore della Roma Zaniolo e sulla sua mamma Francesca Costa, si è scusato a TeleRadioStereo: “Io ho 28 anni: viene meno ogni discorso quando insulto la madre. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L’ho fatta fuori dal vaso. Ho sbagliato, ci ...

Truffa diamanti : si parla tanto di Vasco Rossi - ma nessuno s’Interessa di chi ha davvero perso tutto : Ci sono frasi insopportabili, quelle che solo a sentirle ci urtano. Tra queste c’è ne una: la classica “Io l’avevo detto!”. Che fastidio. Eppure oggi mi tocca dirlo, io l’avevo detto e, ancora, io so e ho le prove perché di insopportabile in giro c’è molto di più: ci sono quelli che ti stringono la mano con la destra e nella sinistra tengono una pietra, ci sono quelli che guardano i dati anagrafici degli sfregiati e scelgono di raccontare le ...

Khedira dopo l'Intervento al cuore su Instagram : 'Tutto bene - torno dopo un po' di riposo' : A pochi minuti dall'ufficialità delle formazioni per la sfida di andata di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, Sami Khedira ha voluto ringraziare tutti per l'affetto e augurare il meglio ...

Inter-Sampdoria 2-1 - D'Ambrosio - Gabbiadini e Nainggolan : tutto in 5' : L'Inter riesce a vincere , 2-1, anche senza Mauro Icardi che si è presentato a San Siro e ha visto la partita in tribuna, seduto a fianco della moglie Wanda Nara. Dopo il Rapid Vienna pure un'ottima ...

Inter - Spalletti : «Icardi? È correttezza verso lo spogliatoio. Non passo sopra a tutto». Non è convocato : Mauro Icardi non ci sarà neppure contro la Sampdoria. Spalletti non ha potuto convocarlo perché l'ex capitano continua ad avere il ginocchio destro infiammato. «Come precisato dalla società ha un ...

Spalletti : 'Icardi? Per il bene dell'Inter si passa sopra a tutto e tutti' : Dopo la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Sampdoria ed è tornato sul caso Icardi : 'Bisogna cercare di essere giusti nei confronti dell'Inter, tutte le porte sono aperte all'interno dello spogliatoio per ...

Whittier - la città in Alaska in cui tutto avviene all'Interno di un solo edificio : La testimonianza di un turista che ha deciso di avventurarsi nella piccola città di Whittier in Alaska sta lasciando mezzo mondo a bocca aperta vedendo le foto della ' città che vive sotto lo stesso tetto ' L'utente di Reddit HyruleanHero1988 ha condiviso la sua esperienza avendo scelto come meta per la sua ultima vacanza ...

Mauro Icardi - perché così l'Inter ha sbagliato tutto : il commento dopo il terremoto : Nel moderno football dei social, dei like, del «l' ho visto su Instagram» e dei selfie sfacciati da spogliatoio dopo ogni vittoria (orrore, un tempo era un posto sacro) c'è qualcosa di perverso che alla fine si trasforma in autogol. E quando succede - come è il caso Icardi - non ci resta altro che r

Caso Icardi – Moratti punta il dito contro l’Inter : “non è bello mettere tutto in piazza” : Massimo Moratti interviene sul Caso Icardi: l’ex presidente nerazzurro punta il dito contro l’Inter Massimo Moratti definisce “un ottimo capitano” Mauro Icardi e critica duramente l’Inter per il modo in cui ha gestito il Caso del bomber nerazzurro, al quale è stata tolta la fascia di capitano. “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo, ...

Inter - Moratti : 'Icardi? Non è bello mettere tutto in piazza' : 'È colpa mia, è colpa sua, è colpa tua, è stato reso tutto pubblico, è stato messo tutto in piazza e questo non è bello'. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, Intervistato da Sport Mediaset, commenta così la decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi. 'Mi sembra una cosa inutile - aggiunge Moratti - a metà stagione, senza più la possibilità di ...