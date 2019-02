In Sicilia la prima scuola plastic-free | «Ora i ragazzi insegnano ai genitori cosa non

Sicilia Queer Filmfest - anteprima dedicata alla pop star MIA : Il Sicilia Queer Filmfest porta in anteprima nazionale a Palermo M.I.A. - La cattiva ragazza della musica, documentario diretto da Stephen Loveridge che ha già riscosso un forte consenso di pubblico al Sundance Festival e al Festival del Cinema di Berlino. L'appuntamento è giovedì 21 febbraio alle ore 20.30 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per godersi questa quarta anteprima del festival che arriva dopo film molto apprezzati come Girl, ...

In Sicilia a primavera parte il treno del mandorlo in fiore

Diretta Napoli Palermo Primavera/ Risultato finale 3-2 : i Siciliani sfiorano il pareggio nel recupero! : Diretta Napoli Palermo Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato Primavera 1.

Pensioni - finora 32.900 domande per Quota 100 : prima la Sicilia. Quante dalla tua provincia? : Stanno arrivando all'Inps le prime domande per aderire a Quota 100, la riforma Pensionistica adottata dal governo il 17 gennaio che prevede la possibilità di andare in pensione quando la somma tra età ...

Ars - da oggi gestione provvisoria per la prima volta in Sicilia. Garantite solo spese obbligatorie : 'E' una manovra di lacrime e sangue, l'impatto sociale è devastante, colpite tutte le categorie, si sta deprimendo tutta l'economia siciliana sostiene Lupo-. L'accordo con lo Stato di cui si è ...

'La diseducazione di Cameron Post' - anteprima Sicilia Queer sulla 'riparazione' gay : Montana, 1993. L'adolescente Cameron si gode l'annuale festa di ballo organizzata dalla sua scuola, baciando in bocca una sua compagna e generando uno scompiglio generale. La decisione dei genitori è quella di iscrivere Cameron in un centro religioso che proverà a guarirla dall'omosessualità. Questa è la stringata sinossi con la quale si potrebbe presentare La diseducazione di Cameron Post, film che il Sicilia Queer Filmfest propone in anteprima ...

Piccoli vignaioli per la prima volta insieme in Sicilia : a Palermo la rassegna dei vini franchi : ... della distribuzione e della la stampa di conoscere, attraverso un ricco programma di appuntamenti, la filosofia produttiva espressione di un modo preciso di stare al mondo, sintetizzato nel pay off ...

Terremoto in Sicilia : anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea : Due unità dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, con una piattaforma aerea, nel pomeriggio di oggi sono partite alla volta di Catania, per il sisma che ha colpito quel territorio. Lavoreranno ...

Omicidio Borsellino - l'antimafia Siciliana : "Depistaggio iniziò prima della strage" : Un procedimento giudiziario costellato di anomalie, irritualità, forzature. Tutto concordato da tanti soggetti, alcuni ancora ignoti. Obiettivo: allontanare la verità, per depistare. È questo il quadro che emerge dalla relazione finale della commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana sulla strage in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Era il 19 luglio 1992: da allora ...

Straordinaria scoperta scientifica in Sicilia - documentato per la prima volta un tumore raro in antichità : “cancro malattia antichissima - non è prodotto della modernità” : Un grande passo avanti nella conoscenza di alcune malattie del passato e della loro evoluzione. L’importante scoperta scientifica si deve all’Università di Catania in collaborazione con la Flinders University (Australia) e con il contributo della Casa di cura Santa Lucia di Siracusa. Per la prima volta in paleopatologia è stato scoperto e descritto un osteoma osteoide (diverso dall’osteoma “classico”), del seno frontale. Ovvero un tumore benigno ...