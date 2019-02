In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Febbraio | L’ex premier riprende dal Lingotto il

In Edicola sul Fatto del 22 Febbraio : Ermini e i pasdaran Pd - la rimpatriata a pranzo : L’intervista – Alfonso Bonafede “Evasione fiscale, via le soglie vergogna del governo Renzi” Il ministro della Giustizia: “L’ex premier le alzò tutte La Lega? Non penso che a qualcuno nel governo piacciano quelle norme” di Luca De Carolis Ve ne andate o no? di Marco Travaglio In un Paese serio, il presidente della Repubblica e del Csm Sergio Mattarella convocherebbe il vicepresidente del Csm David Ermini e gli chiederebbe le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Febbraio : : L’intervista – Alfonso Bonafede “Evasione fiscale, via le soglie vergogna del governo Renzi” Il ministro della Giustizia: “L’ex premier le alzò tutte La Lega? Non penso che a qualcuno nel governo piacciano quelle norme” di Luca De Carolis Ve ne andate o no? di Marco Travaglio In un Paese serio, il presidente della Repubblica e del Csm Sergio Mattarella convocherebbe il vicepresidente del Csm David Ermini e gli chiederebbe le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio : Per l’ultima delle 3 aziende per cui Tiziano e Lalla sono accusati di bancarotta i pm hanno chiesto il fallimento : Il caso L’eredità Marmodiv, l’ultima “bad company” dei Renzi A dicembre – La cooperativa che è costata i domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha molti debiti ed è stata ceduta a una vecchia conoscenza del babbo dell’ex premier di Marco Lillo e Valeria Pacelli Chiamate l’esorcista di Marco Travaglio Questi 5Stelle, per dirla alla francese, hanno più culo che anima. Da qualche giorno molti elettori, militanti, iscritti e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Febbraio : “Delinquono da anni - fermateli”. Matteo “condonò” l’evasione Iva : L’inchiesta Firenze, Genova e Cuneo: 3 città, 1 solo “sistema Renzi” I tre fronti – Cambiano gli indagati, ma l’inchiesta fiorentina, quella piemontese e quella che potrebbe essere riaperta in Liguria mostrano lo stesso “modus operandi” di Ferruccio Sansa I posseduti di Marco Travaglio Il 18 Febbraio 2019 è la classica data da segnare in nero sul calendario. Gli storici la ricorderanno come il giorno dell’ennesima resurrezione di B.. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Febbraio : L’alleato Salvini è salvo : Referendum L’alleato Salvini è salvo: il 59% degli iscritti dice no al processo per la Diciotti Governismo M5S – Oltre 50mila per la consultazione sull’autorizzazione per il vicepremier, indagato per sequestro di persona: prevale la linea dei vertici di Luca De Carolis Movimento 5Stalle di Marco Travaglio Siccome qualcuno aveva evocato il primo referendum processuale della storia, quello indetto da Ponzio Pilato fra Gesù e Barabba, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Referendum L’alleato Salvini è salvo: il 59% degli iscritti dice no al processo per la Diciotti Governismo M5S – Oltre 50mila per la consultazione sull’autorizzazione per il vicepremier, indagato per sequestro di persona: prevale la linea dei vertici di Luca De Carolis Movimento 5Stalle di Marco Travaglio Siccome qualcuno aveva evocato il primo referendum processuale della storia, quello indetto da Ponzio Pilato fra Gesù e Barabba, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Febbraio : : Il voto online Appendino, Nogarin e Raggi: “Chi governa va processato” Esclusivo – I sindaci M5S di Torino, Livorno e Roma, indagati o imputati per atti politici, spiegano perché direbbero No all’impunità per Salvini di RQuotidiano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Conte conta. “Io, come presidente della Repubblica, sono il garante della coesione nazionale” (Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, 11.2). E come Imperatore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio : Tav - costruttori pronti a varare di nascosto 3 miliardi di appalti : Torino-Lione Tav, c’è il via libera alle gare d’appalto (anche dall’Italia) La lettera – La pubblicazione dei bandi era sospesa fino a fine 2018, in attesa della costi-benefici. Adesso i costruttori si sentono autorizzati a procedere di Gianni Barbacetto Suicidio perfetto di Marco Travaglio Facciamo finta che gli iscritti ai 5Stelle abbiano già votato pro o contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti. E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Febbraio : I giudici Ue bocciano il Tav : Spagna - Portogallo e Germania sono fuggiti : Il dossier I tecnici Ue non credono al Tav: “L’Alta velocità è uno spreco” Il rapporto – Bruxelles insiste: “Va Fatto o verrete tagliati fuori dalla rete transnazionale”. Ma per la Corte dei Conti europea è un flop di Carlo Di Foggia Mai dire Rousseau di Marco Travaglio Dunque i 5Stelle, come aveva anticipato il nostro Luca De Carolis, affideranno lunedì agli iscritti della piattaforma Rousseau la decisione se autorizzare o meno i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio : Prescrizione. L’ultima di Bankitalia : meno tutele ai truffati dalle banche : Risparmio, Bankitalia vuole levare le tutele per i truffati La proposta: dimezzare da 10 a 5 anni la “prescrizione” per i clienti che ricorrono all’Arbitro bancario. Per il 2009-2014 restano solo i giudici di Carlo DI Foggia Matteo Pitagorico di Marco Travaglio Houston, abbiamo un problema: l’analisi costi-benefici sul Tav “non convince” Matteo Salvini. E questo è un bel guaio. I professori Ponti&C, incaricati di valutare se convenga ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio : Il M5S si fa partito e apre alle liste civiche : Nuove regole – Sì alle alleanze con le civiche Di Maio fa il partito: così cambia il M5S che fu di Casaleggio Dopo la sconfitta in Abruzzo il capo politico disfa tutto: meno web, più esterni. Gli ortodossi di Fico già in rivolta di Luca De Carolis Il Festival di Sanscemo di Marco Travaglio Accadono cose fantastiche, ai confini della realtà, cose che voi umani ecc. Ne dico quattro, per motivi di spazio. Il presidente della Giunta per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio : La Lega contesta la rilevanza del rapporto prodotto dalla commissione Ponti : Costi-benefici Arrivano i numeri e sparisce il governo: sul Tav tutti muti Stranezze – L’opposizione si scatena contro l’analisi; Salvini svicola, Di Maio sparisce, Toninelli scrive di Marco Palombi I vedovi di Marco Travaglio La vedovanza è sempre una condizione penosa, dunque i vedovi del Tav meritano grande rispetto, oltre alle condoglianze di rito. Dev’essere terribile perdere all’improvviso la compagna di una vita (la chiamano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Febbraio : : Ecco l’analisi Il Tav costa troppo e non serve a nulla: 7 miliardi di motivi Il dossier costi/benefici stronca l’opera: i primi sono altissimi, i secondi quasi inesistenti di Carlo Di Foggia Perdere l’onore di Marco Travaglio Fra le tante spiegazioni possibili del voto in Abruzzo, col trionfo del centrodestra e il crollo dei 5Stelle e del Pd, la più semplice ed evidente è questa: cinque anni fa Salvini non c’era, il suo partito si ...

Juventus - Veltroni intervista Paratici. Domani sulla Gazzetta in Edicola : Il dirigente dell'area sport della Juventus ha raccontato a Veltroni anche del suo passato, aprendosi sull'addio a Torino dell'attuale a.d. dell'Inter, Beppe Marotta. I VIDEO DI Gazzetta TV Gasport