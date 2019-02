Ilaria D'Amico - il gelo sul volto di Costacurta dopo la gaffe in diretta : "Noi della Juventus..." : Ancora una gaffe per Ilaria D'Amico durante l'ultima giornata di Champions league nel bel mezzo della trasmissione che conduce su Sky sport. La giornalista ha si era già distinta per uno scontro al vetriolo con Fabio Capello sulla vera qualità del gioco dell'Atletico Madrid, con tanto di lezione dra

Capello corregge Ilaria D'Amico : ''L'Atletico non gioca male'' : Un vivace battibecco sulla tattica tra Ilaria D'Amico e Fabio Capello ha movimentato la discussione negli studi di Sky durante lo speciale Champions League Show su Atletico Madrid-Juventus . Donne che ...

Capello corregge Ilaria D’Amico : “non è vero che l’Atletico Madrid gioca male” : Fabio Capello è giustamente intervenuto a difesa del gioco dell’Atletico Madrid di Simeone, “sbeffeggiato” dalla D’Amico dopo la vittoria di ieri Nella serata di ieri, dopo che l’Atletico Madrid ha massacrato la Juventus vincendo 2-0 e creando decisamente molte più occasioni rispetto ai bianconeri, Ilaria D’Amico ha pensato bene di sostenere che alla squadra di Simeone “non frega nulla di giocare ...

Capello corregge Ilaria D'Amico : 'L'Atletico non gioca male' : E' bastata questa frase pronunciata da Ilaria D'Amico negli studi di 'Champions League Show' su Sky Sport per accendere Fabio Capello , apparso in gran forma nella serata di Atletico Madrid-Juventus ...

Ilaria D'Amico sdottora di tattica nel dopo-Champions della Juve : Fabio Capello la zittisce così : Donne che parlano di tattica calcistica? L'argomento è adir poco all'ordine del giorno, dopo le 'scivolate' di Collovati e Costacurta. Ma sentite come ieri sera Fabio Capello ha zittito Ilaria D'Amico ...

Capello si mangia Ilaria D’Amico : «L’Atletico Madrid non gioca male - ti piace il calcio tic e toc?» : Il momento clou della serata Giustamente Dagospia ci apre. È il momento clou della serata. La Juve è stata asfaltata dall’Atletico Madrid. In studio a Sky commentano. Ci sono Ilaria D’Amico (rigorosamente in bianconero), Paolo Condò, don Fabio Capello, Andre Pirlo, il pentito Costacurta. Della sofferenza fisica di Massimo Marianella vi abbiamo relazionato ieri. Capello è giustamente in orgasmo dopo aver visto giocare l’Atletico ...

Fulvio Collovati - Giancarlo Dotto sta con lui : 'Quando sento Ilaria D'Amico parlare di calcio...' : La bionda argentina, a suo parere, utilizza tutta la sua sensualità per avere ai propri piedi il mondo del calcio: 'Nel suo caso, la femminilità alla massima potenza diventa minaccia. Wanda non si ...

Ilaria D’Amico ed il rapporto con Buffon : “Gigi in tv al mio fianco? Può darsi ma…” : Ilaria D’Amico ha parlato del suo rapporto con Gigi Buffon, il quale sta pensando a cosa fare dopo aver concluso la carriera da calciatore Ilaria D’Amico è uno dei volti della tv più apprezzati in ambito calcistico. Il suo legame con Gigi Buffon ha acuito ulteriormente il suo accostamento al mondo del pallone, anche se ad inizio carriera la bella Ilaria si occupava di tutt’altro. Ai microfoni di Grazia, la D’Amico ...

Gigi Buffon compie 41 anni - festa di compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata : Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d?amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il...

Ilaria D'Amico profondamente cambiata da Buffon : "Il rapporto ora ci guadagna" : In un'intervista a Grazia, la giornalista ha parlato del suo rapporto con Buffon e ha svelato che il portiere la riempie di...

Ilaria D’Amico e le sorprese d'amore di Gigi Buffon : Lui gioca a Parigi, sponda PSG, e lei vive a Milano, eppure l'amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è ancora fortissimo. A rivelarlo la stessa conduttrice Sky, dalle pagine di Grazia. “Mi fa spesso sorprese. Per il primo Natale passato insieme mi ha scritto un papiro con la storia di noi due. Bellissimo. Dopo quello ne sono seguiti molto altri”. “Non siamo i tipi bravi a fare regali nei giorni giusti, magari capita di farceli per caso, ...

Ilaria D’Amico sempre più innamorata : “La sorpresa più bella di Gigi Buffon” : Ilaria D’Amico su Grazia: le nuove dichiarazioni su Buffon A 5 anni dal primo incontro, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Nonostante la vita da pendolare – lui a Parigi, lei a Milano – il calciatore e la conduttrice sono più che mai uniti e complici. E il […] L'articolo Ilaria D’Amico sempre più innamorata: “La sorpresa più bella di Gigi Buffon” ...

Ilaria D'Amico - la toccante rinuncia per Gigi Buffon e i suoi figli : una scelta di vita : Ilaria D’Amico, amatissima conduttrice Sky e compagna di Gigi Buffon, è approdata a una fase della vita in cui ha deciso di mettere al primo posto la famiglia rispetto alla carriera televisiva. Raccontandosi al Corriere, ha rivelato come la sua vita sia movimentata per i quattro bambini da gestire e

Ilaria D’Amico e la sua famiglia allargata - la compagna di Buffon si racconta : “vorrei una figlia femmina - però…” : Ilaria D’Amico e la vita con Gigi Buffon a Parigi, la bellissima giornalista Sky tra lavoro e famiglia Ilaria D’Amico, a seguito del trasferimento di Gigi Buffon al PSG, è costretta a fare la spola tra Parigi e Milano. La giornalista, dopo anni alla conduzione del programma Sky dedicato alla Serie A, che la impegnava quasi tutte le settimane, ha preferito un impegno meno gravoso, dedicandosi alla Champions League della ...