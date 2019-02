Il sottosegretario alla Difesa pubblica un video parodia con Hitler e la Trenta lo

On. Presidente Giancarlo Giorgetti sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio con delega allo Sport : “Caro On. Presidente Giancarlo Giorgetti Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio con delega allo Sport, il Cav. Mario Auriemma Segretario Nazionale Movimento Italia Morale, in merito alla presentazione della riforma Sport e Salute, esprime tutto il suo orgoglio e soddisfazione per un settore dello Sport che investe in cultura e competenza. Per riuscire nell’impresa e fare emergere i valori della cultura e della ...

Rissa alla Camera - Fiano (Pd) lancia testo della manovra e colpisce un sottosegretario. Fico esce “scortato” dai commessi : Forte tensione alla Camera quando le opposizioni hanno chiesto il voto per la sospensione della seduta (tante le assenze, in mattinata, tra i banchi della maggioranza) ma il presidente, Roberto Fico, ha deciso di convocare la capigruppo. A un certo punto alcuni deputati del Pd, tra cui Emanuele Fiano ed Enrico Borghi, hanno cercato di raggiungere la presidenza ma sono stati bloccati dai commessi. Fiano ha lanciato il testo della legge di ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non possiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...