Il solito malvezzo di limare le unghie alle toghe

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La bagarre anti magistratura scatenatasi dopo la farsa dell'autorizzazione a procedere per il caso della nave Diciotti e dopo le astiose polemiche sulle vicende processuali di Tiziano e Laura Renzi, è stata un'occasione d'oro per rimestare il problema della separazione delle carriere fra pm e giudice.Guai a dimenticare – innanzitutto – che in gioco c'è l'indipendenza della magistratura, cui si può applicare una frase di Piero Calamandrei: "La libertà è come l'aria; ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare". Il magistrato italiano che abbia la schiena dritta, l'indipendenza (la libertà di decidere senza essere soggetto a palazzi o potentati politici, economici, culturali) la respira e la vive come elemento naturale. Per contro, la realtà di tanti altri paesi è diversa. Anni fa, incontrando a Vienna alcuni ...