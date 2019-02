Il segreto | Antolina prosegue con il suo piano | anticipazioni trame dal 24 febbraio al 1

Il segreto Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Antolina inveisce contro Elsa : La bionda ex domestica rivela alla Laguna di averla sempre odiata. Tutti a Puente Viejo scoprono la vera natura della futura moglie di Isaac

Anticipazioni Il segreto - puntata 24 febbraio : Antolina insulterà Elsa : Domenica 24 febbraio 2019, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 una nuova puntata de Il Segreto. Stavolta, l'episodio in questione è il numero 1894. L'episodio del sabato non andrà in onda; da venerdì 22, quindi, si passerà direttamente alla puntata del 24 febbraio. Ecco le Anticipazioni tv. Il Segreto Spoiler, la vera natura di Antolina Nella puntata di domenica de Il Segreto, le Anticipazioni ci confermano che avremo modo di ...

Spoiler Il segreto : Elsa vuole smascherare Antolina : Grandi ed inaspettati sono i colpi di scena riguardanti gli episodi della serie tv spagnola "Il Segreto" che andranno in onda da domenica 24 febbraio fino a venerdi 1 marzo dell'anno corrente. Gli affezionatissimi fan della fiction vedranno che inizialmente Raimundo riuscirà a trovare Francisca, la quale era prigioniera in una clinica. Successivamente Fulgencio mediterà un piano per uccidere sia la nobile ereditiera che suo marito al fine di ...

Il segreto - trame : Antolina elimina il padre di Elsa per non farsi smascherare : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la telenovella campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La promessa sposa di Isaac, infatti, mostrerà il suo vero volto, quando arriverà addirittura a commettere un omicidio pur di non venire scoperta da Elsa. Il Segreto: Elsa e Don Amancio indagano su Antolina La pazzia di ...

Il segreto - anticipazioni : Elsa diventa maestra - Marcela ha dei dubbi su Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, quelle che andranno in onda questa primavera, svelano che Elsa sarà costretta a trovare un'occupazione dopo essere diventata povera, mentre Marcela capirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza. Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde Elsa diventerà la ...

Il segreto : Isaac e Antolina insieme per forza - anticipazioni trama puntata martedì 12 febbraio : Anche martedì 12 febbraio, in prima serata su ReteQuattro a partire dalle 21.25, torna l’appuntamento del dopo cena con gli intrighi, i sotterfugi, i complotti e i colpi di scena de Il segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 va in onda anche in Italia sulle reti Mediaset. Di seguito le anticipazioni dell’episodio di questa settimana, che riprende il filo del racconto ripartendo dalla situazione che si è venuta a creare tra ...

Il segreto trama del 12 febbraio : Isaac dovrà sposare Antolina - Adela in pericolo : Un nuovo appuntamento con la soap Il Segreto attende i telespettatori anche oggi 12 febbraio a partire dalle 16,30 circa su Canale 5. Ricordiamo che il martedì la soap iberica prevede anche una puntata serale in onda in prima serata su Rete 4, alla quale seguirà un nuovo episodio di Una Vita. Stando alle anticipazioni nella puntata odierna vedremo che a Puente Viejo Isaac sarà sempre più preoccupato per la sua situazione e combattuto tra l'amore ...

Anticipazione Il segreto : Elsa interrompe le nozze di Isaac e Antolina : Il Segreto anticipazioni: Isaac decide di sposare Antolina ed Elsa interrompe le nozze Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, Isaac decide di prendersi le sue responsabilità e di sposare la donna che presto metterà al mondo suo figlio, Antolina. Pertanto decide di farle la sua proposta di matrimonio, sotto consiglio di Don Anselmo. […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Elsa interrompe le nozze di Isaac e Antolina proviene da ...

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina uccide il padre di Elsa : Amacio si troverà in balia della pericolosa Antolina. Purtroppo il poverino non riuscirà a sottrarsi alle grinfie della diabolica ex ancella di sua figlia Elsa.

Il segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina era l'amante di Jesus Laguna : Elsa scoprirà presto che la sua infedele domestica aveva una relazione con suo fratello e che era a conoscenza del massacro avvenuto al matrimonio con Isaac.

Il segreto anticipazioni : Isaac in rovina - l’orrendo gesto di Antolina : Anticipazione Il Segreto: Isaac senza soldi, tutta colpa di Antolina Brutte notizie dalle anticipazioni de Il Segreto. Elsa va via da Puente Viejo per mettere in regola le carte del funerale di suo padre Amancio. Ricordiamo che l’uomo è stato ucciso da Antolina. La malvagia biondina ha infatti messo fine alla sua vita per evitare […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Isaac in rovina, l’orrendo gesto di Antolina proviene da ...

Trame Il segreto : Elsa diventa povera - Antolina ricatta il consorte : La rivalità tra Elsa ed Antolina sarà indubbiamente al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. La biondina, infatti, non prenderà affatto bene il ritorno di Elsa a Puente Viejo, tanto da ricattare il consorte. Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa Le Trame de Il Segreto, svelano che la furba biondina riuscirà a farsi sposare da Isaac, dopo avergli rivelato di aspettare un bambino ...

Spoiler Il segreto : Antolina ordina al marito Isaac di non avvicinarsi più ad Elsa : Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate attuali della soap opera “Il Segreto”, due new entry lottano per lo stesso uomo. Si tratta di Antolina (Maria Lima) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco), che fanno di tutto per poter rimanere al fianco di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Purtroppo ad avere la meglio sarà l’ex domestica perché farà credere al carpentiere di aspettare un figlio da lui, per farlo allontanare ...