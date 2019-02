Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Adela rischia la morte

Il Segreto Anticipazioni 22 febbraio 2019 : Antolina inveisce contro Elsa : La bionda ex domestica rivela alla Laguna di averla sempre odiata. Tutti a Puente Viejo scoprono la vera natura della futura moglie di Isaac

Il Segreto Anticipazioni : EMILIA e ALFONSO rapiti - richiesta di riscatto in arrivo! : Svolta pericolosa in arrivo nelle future puntate italiane della telenovela Il Segreto: come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, Gonzalo Castro (Jordi Coll) accetterà inaspettatamente di “cedere” la moglie Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) al rivale Fernando Mesia (Carlos Serrano) e lascerà Puente Viejo dopo aver ricevuto, in cambio, due milioni di pesetas. Questo però non sarà l’unico fatto sconvolgente che ...

Anticipazioni Il Segreto - puntata 24 febbraio : Antolina insulterà Elsa : Domenica 24 febbraio 2019, in programma su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 una nuova puntata de Il Segreto. Stavolta, l'episodio in questione è il numero 1894. L'episodio del sabato non andrà in onda; da venerdì 22, quindi, si passerà direttamente alla puntata del 24 febbraio. Ecco le Anticipazioni tv. Il Segreto Spoiler, la vera natura di Antolina Nella puntata di domenica de Il Segreto, le Anticipazioni ci confermano che avremo modo di ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 22 e domenica 24 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 22 e domenica 24 febbraio 2019: Antolina, messa sotto pressione da Elsa, finisce per crollare e, in un impeto di rabbia, rivela tutto il suo rancore e il risentimento nei confronti della Laguna, la quale viene insultata senza mezzi termini! Marcela e Consuelo rimangono sconvolte dal comportamento di Antolina… Fulgencio e Fernando continuano ad agire per vendicarsi di Donna Francisca, incontrando ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando uccide Fulgencio e salva Francisca e Raimundo : Fernando pur di salvare la sua copertura tradisce il suo alleato e lo uccide, liberando così Francisca e Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto : Maria e Raimundo scoprono che Emilia e Alfonso sono in pericolo : Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo, riesce sempre ad emozionare il pubblico. Le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che dopo l’ennesima uscita di scena di Gonzalo Castro, giungerà una bruttissima notizia ai Castaneda. Raimundo Ulloa dopo aver rassicurato il nipote Matias sull'improvvisa scomparsa dei genitori adottivi Emilia e Alfonso, apprenderà che la ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Don Berengario confessa due omicidi : anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Berengario e Carmelo complici di due omicidi Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono al centro dell’attenzione Don Berengario e Carmelo. I due commettono due omicidi a Puente Viejo. Facendo il punto della situazione, Julieta subisce un abuso nel bosco da parte di un uomo, Estaquio Molero. Quest’ultimo, insieme […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Don Berengario ...

Il Segreto Anticipazioni : GONZALO ha davvero abbandonato MARIA? : A Il Segreto, GONZALO Castro (Jordi Coll) ha davvero abbandonato l’amata Maria Castañeda (Loreto Mauleon)? Sarà questa una delle domande principali dei prossimi mesi della telenovela; come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il ragazzo accetterà due milioni di pesetas da Fernando Mesia (Carlos Serrano) per lasciare la moglie, senza nemmeno salutarla, ed abbandonare per sempre Puente Viejo. Occhio dunque alle prossime ...

Il Segreto Anticipazioni 21 febbraio 2019 : Fernando e Fulgenzio tramano contro Francisca : I due uomini tirano le fila del loro piano di distruzione della matrona ma devono fare i conti con Raimundo.

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Adela muore? : anticipazioni Il Segreto, 25 febbraio-1 marzo: una dura reazione La prossima settimana non ci sarà la puntata serale de Il Segreto su Rete4. Continua, invece, l’appuntamento pomeridiano con la soap spagnola dal lunedì alla domenica, sabato escluso su Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto dal 25 febbraio all’1 marzo svelano che Adela rischierà di perdere nuovamente la vita. Carmelo vuole vendicarsi di Basilio che ha aggredito la ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si scontra con i rivoltosi per aiutare Severo : Le trame della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto sono sempre ricche di colpi di scena. Nei prossimi episodi Julieta Uriarte, interpretata dall’attrice Claudia Galan, dimostrerà ancora una volta il suo coraggio. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti Severo Santacruz, dopo essere caduto, in rovina dal punto di vista finanziario, acquisterà le terre Las Lagunas mettendosi di nuovo nei guai. Ad aiutare il marito della ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA vuole aiutare SEVERO ma… : Tra non troppo tempo, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) verrà coinvolta in una nuova storyline de Il Segreto e tutto ciò avrà a che fare con la gestione dei territori de Las Lagunas acquistati da SEVERO Santacruz (Chico Garcia). Eh sì: a causa di una strategia imprenditoriale sbagliata, il Santacruz perderà tutte le sue aziende e, per cercare di continuare a provvedere al suo fabbisogno e a quello della moglie Irene (Rebeca Sala) e del piccolo ...

Anticipazioni Il Segreto : Marcela e Matias cacciano dalla loro locanda Elsa : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo non smette mai di stupire. Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena, nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese. La perfida Antolina dopo essere venuta a conoscenza che i Castaneda sono stati derubati, farà ricadere la colpa sulla sua rivale in amore Elsa (Alejandra Meco). In particolare Matias (Ivan Montes) dopo aver indagato meglio ...