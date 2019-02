Il sanguinaccio di Carnevale | l' antica ricetta napoletana

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Siamo ufficialmente entrati nel tanto atteso periodo diche, oltre a coriandoli, stelle filanti, maschere, trombette e divertenti sfilate, può essere festeggiato anche assaporando prelibatissimi dolci facili da preparare in casa. Uno di questi è il delizioso "" che arriva dalla Campania, in particolare da Napoli, ma che ormai è conosciuto in tutte le regioni d'Italia. Questo dessert, che può essere gustato in compagnia di parenti e amici anche in altre occasioni particolari,mente era riservato esclusivamente ai nobili e si chiama in tal modo, in quanto fino agli anni Cinquanta conteneva sangue fresco di maiale, ingrediente che gli dava un caratteristico retrogusto acidulo. Il sangue di maiale veniva raccolto durante la macellazione e doveva essere mescolato in continuazione, affinché non si coagulasse, dopodiché veniva filtrato prima di essere unito alla ...