Il nuovo iPhone avrà tre fotocamere e caricherà gli altri dispositivi senza fili

Night Sight su Google Pixel 3 è pronta a “distruggere” iPhone Xs nel nuovo spot di Google : Nelle scorse ore Marvin Chow, VP Product Marketing di Google , ha pubblicato su Twitter un'immagine che preannuncia una campagna per Night Sight L'articolo Night Sight su Google Pixel 3 è pronta a “distruggere” iPhone Xs nel nuovo spot di Google proviene da TuttoAndroid.

Apple iPhone XI : pubblicato un nuovo brevetto/ Inedita funzione fotografica per lo smartphone di Cupertino? : Apple iPhone XI: pubblicato un nuovo brevetto / Inedita funzione fotografica per lo smartphone di Cupertino? Le ultime novità

Apple - nel primo trimestre nuovo taglio del 10% alla produzione di iPhone : Per la seconda volta in due mesi Apple ha deciso di tagliare gli attuali piani di produzione dei nuovi iPhone . A rivelare l'indiscrezione è Nikkei Asian Review che cita le indicazioni che sarebbero ...

Huawei punisce due dipendenti : hanno usato l’iPhone per mandare gli auguri per l’anno nuovo : Il colosso delle telecomunicazioni cinese, Huawei, ha punito due dipendenti che hanno inviato gli auguri del gruppo per il nuovo anno da un iPhone. Uno dei due dipendenti sarà degradato nelle mansioni e avrà una trattenuta nella propria busta paga, secondo una nota interna emessa dal gruppo, citata dalla rivista Caixin, mentre il secondo si vedrà n...