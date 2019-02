Il modello economico che ci cambierà la vita?

‘modello Liverpool’ - il club inglese punto di riferimento anche dal punto di vista economico : Il Liverpool è in piena lotta per gli obiettivi stagionali in particolar modo per quanto riguarda Premier League e Champions League ma anche dal punto di vista economico il club sta benissimo. Nel dettaglio il club inglese ha registrato un utile netto da 120 milioni di euro e un fatturato da 518 milioni, 100 milioni in più rispetto all’anno precedente. Utile dovuto soprattutto al percorso in Champions League, il raggiungimento della ...