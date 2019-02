Il Milan va | certo… Kessié! Piatek e l’ivoriano asfaltano l’Empoli | Castillejo completa

sportfair

(Di venerdì 22 febbraio 2019) I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva, stendendo l’Empoli 3-0 e portandosi momentaneamente ad un punto dal terzo posto occupato dall’Inter Terza vittoria consecutiva, tutte con tre gol fatti. Ilnon si ferma più, consolidando il quarto posto e portandosi ad un punto dalla terza piazza occupata dall’Inter. Periodo positivo per i rossoneri, autentici padroni del campo nel match di questa sera contro l’Empoli, una sfida vinta ad inizio secondo tempo con l’uno-due firmato-Kessié.Spada/LaPresseL’acuto diserve a rendere più rotondo il risultato, privato nel finale poi dal poker di Borini annullato dal direttore di gara per fuorigioco di Cutrone. Vince e convince la squadra di Gattuso, trascinata sempre più dal suo nuovo attaccante polacco, capace di trovare il gol in tutte le prime quattro presenze da ...