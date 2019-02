' I porti Emma apri le cosce' | espulso il consigliere Lega in Umbria per il post sessista

Consigliere leghista contro Emma Marrone : «Aprire i porti? Apri le gambe - e fatti pagare» : Un post su Facebook da parte di un Consigliere comunale gli è costato l'espulsione da parte del suo partito: Massimiliano Galli, militante della Lega e Consigliere comunale ad Amelia,...

Emma Marrone infiamma il palco di Eboli e grida : "Aprite i porti" : Emma Marrone canta a Eboli, in provincia di Salerno, ed infiamma l'animo dei fan. Questa volta però ad animare la folla non è stata soltanto la grinta della cantante, ma anche un messaggio gridato forte e chiaro dal palco del Palasele: "Aprite i porti!".Insomma, una vera e propria presa di posizione contro le politiche di respingimento dell'attuale governo e, in particolare, del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Emma non ...

Emma Marrone intima all’Essere Qui Tour a Reggio Calabria tra porti aperti - proposte di nozze e il ricordo di Sissy Trovato (Video) : Emma Marrone è tornata a Reggio Calabria e al Palacalafiore lasciando a casa fronzoli e diavoli e regalandosi al pubblico in maniera intima all'Essere Qui Tour. Nessun colpo di scena e niente escamotage per colpire i presenti al concerto di ieri sera, questa volta alla bella salentina bastano la sua voce straordinaria, la sua band e la chitarra che spesso imbraccia sedendo in mezzo al pubblico per una versione personale e intima delle sue ...