I dati Istat e la soddisfazione degli italiani Ma non è l' economia a dettare il

Pensioni donne - dati Istat : si accentua divario di genere - il 18% resta senza : Alcuni rilevamenti fatti dall'Istat hanno evidenziato il fatto che nel 2017 i pensionati sono stati in calo rispetto all'anno precedente. La cifra è circa di 16 milioni di persone, suddivisi in 7,6 mil gli uomini e il restante 8,4 mil le donne. Questo è accaduto perchè sono diminuiti gli aventi diritto. Inoltre viene sottolineato il fatto che la donna non è mai progredita dal punto di vista dell'autonomia, resta dunque l'uomo ad essere il fulcro ...

Da Istat nuovi brutti dati sull'economia. Ancora giù fatturato e ordinativi : Ultimi numeri del 2018 i peggiori da nove anni. A dicembre il fatturato è sceso del 3,5% rispetto al mese precedente e addirittura del 7,5% su base annua. Settore auto: -18%. A preoccupare è la ...

ISTAT - presentato indice per la misurazione attraverso dati Twitter : nato il " Social Mood on Economy Index ", il nuovo indice dell' ISTAT nato per monitorare , attraverso Twitter , la percezione degli italiani nei confronti della sfera economica . Ne ha dato notizia l'...

Primarie Pd - i candidati in tv su Rai Tre ma confronto non c’è : Martina - Zingaretti e Giachetti intervistati separatamente : “Quindi i candidati segretario del Pd erano tutti nello stesso studio televisivo ma non si è fatto il confronto perché uno non ha accettato?”. Il quesito posto su Twitter da Debora Serracchiani è lecito: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti sono apparsi davanti alle telecamere di In mezz’ora in più, su Rai Tre, ma sono stati intervistati separatamente. “Io sono Giachettiano e assolutamente fedele al progetto ...

Pensioni - nuovi dati in arrivo dall'Istat : in 10 anni circa 700mila assegni in meno : Il sistema previdenziale pubblico ha registrato un calo di circa 700mila pensionati nell'arco dell'ultimo decennio. Lo evidenzia l'Istat all'interno del proprio rapporto sulle "condizioni di vita dei pensionati", nel quale sono stati analizzati i dati raccolti nel biennio 2016 - 2017. I trend emersi non stupiscono, confermando i problemi già delineati nei precedenti dossier pubblicati dall'Inps. A colpire in particolar modo è il calo dei ...

dati Istat - l'Italia è in recessione ma è sempre colpa degli altri : Due trimestri in discesa cambiano segno alle già incerte prospettive del Paese. Intanto si continua a scaricare le colpe sui governi precedenti

dati Istat - l’Italia è in recessione ma è sempre colpa degli altri : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Un po’ come i caudilli sudamericani che si giustificano dei propri Paesi affamati e alla rovina con i complotti delle plutocrazie occidentali capitanate dagli Stati Uniti, nei giorni scorsi anche i due vicepremier plenipotenziari Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano preparato l’arrivo della recessione tecnica con attacchi variopinti alla Banca d’Italia e al Fondo monetario internazionale. Al solito, come ...

Nel 2018 è cresciuta l'occupazione : +200.000 unità - dati Istat - : Roma, 31 gen., askanews, - A dicembre scorso la stima degli occupati risulta in lieve crescita rispetto a novembre, +0,1%, pari a +23 mila unità,. Su base annua, l'occupazione cresce dello 0,9%, pari ...

