Husqvarna | protagonista all’impredibile Roma Motodays 2019 FOTO

sportfair

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La novità più importante alla manifestazione capitolina sarà laSvartpilen 701Motorcycles Italia è lieta di annunciare la propria presenza al, dove il brand di origine svedese porterà il meglio della sua produzione stradale e off-road. La novità più importante alla manifestazione capitolina sarà la Svartpilen 701, l’ultima arrivata nella gamma ‘Real Street’ che sancisce il ritorno dinel segmento delle moto da strada e indica la via d’accesso al motociclismo per una nuova generazione di appassionati.saranno anche esposte le altre innovative stradali diMotorcycles, come la Vitpilen 701 e 401, e la Svartpilen 401. Per gli amanti delle emozioni forti, le 701 supermoto e 701 enduro sono due moto dall’anima sportiva dotate dei motori monocilindrici più potenti del mercato e dalle incredibili prestazioni. Non ...