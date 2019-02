Guerra su Huawei | lo stop della Lega all' intesa di Di Maio

Renault e Huawei - due storie inquietanti in tempi di Guerra commerciale : di Carblogger Due arresti eccellenti, due multinazionali come Renault e Huawei, due storie da democrazia occidentale in tempi di aspra guerra commerciale. E speriamo solo quella: un ritorno alla guerra fredda Usa-Russia per la fine del trattato sul bando degli euromissili annunciata dall’amministrazione Trump giusto quando la Nato sta per compiere i suoi 70 anni in aprile, sarebbe ancora più inquietante. Riparto da Renault, seguendo la ...