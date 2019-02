Grecia Colmenares tradita da Chando? Manila Gorio ironizza sui social

FOTO - Isola dei Famosi Chando ha tradito Grecia Colmenares con la trasn Manila Gorio? : Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda all'età di tre anni per Mattel, McDonald's e Jhonson & Jhonson. Da un anno e mezzo ha fatto perdere letteralmente la testa alla regina delle telenovelas ...

Isola dei Famosi - Grecia Colmenares svela tutti i retroscena : Da poco eliminata dall' Isola dei Famosi , Grecia Colmenares ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato tutti i retroscena tecnici del programma. Il racconto della regina delle ...

Il Segreto anticipazioni : Grecia Colmenares vorrebbe recitare nella soap : Grecia Colmenares “Cara Donna Francisca eccola qui la tua nuova rivale… Alla fine tu la farai fuori, io lo so, ti prego vai per me e per tutti noi e diventa tu la nuova protagonista…”. Questo l’appello lanciato da Silvia Toffanin ieri pomeriggio dagli studi di Verissimo per arruolare nel cast de Il Segreto niente di meno che Grecia Colmenares. L’attrice, reduce dall’esperienza come concorrente de L’Isola dei ...

Grecia Colmenares dopo L’Isola approda a Il Segreto? La confessione : Verissimo: Grecia Colmenares vuole fare Il Segreto dopo L’Isola dei famosi Silvia Toffanin ha da poco finito di intervistare a Verissimo l’ultima concorrente ad essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi: Grecia Colmenares, la quale ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? L’attrice ha rivelato di voler entrare nel cast de Il Segreto. Ovviamente la Toffanin, visibilmente divertita, ha ...