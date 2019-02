Golf | Wgc in Messico | Molinari 25° con Woods dopo un giro | guida McIlroy

Golf - WGC Mexico : Molinari e Woods al 25° posto dopo il primo giro. I risultati : Partenza al rallentatore per Francesco Molinari e Tiger Woods , che hanno terminato il primo giro del WGC Mexico appaiati in 25posizione a 71 , par, . A Città del Messico, nell'evento inaugurale 2019 ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019 , primo dei quattro tornei del World Golf Championship s che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golf istico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Golf - Francesco Molinari pronto a tornare sul green : l’italiano parteciperà al WGC Mexico Championship : Il Golf ista italiano parteciperà al torneo messicano insieme a Tiger Woods e Phil Mickelson Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship , primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere ...

Golf - l’influenza ferma Francesco Molinari! Rientro sul PGA Tour posticipato al WGC-Mexico della prossima settimana : L’attesa per il ritorno in campo di Francesco Molinari era alle stelle, ma tifosi e appassionati dovranno pazientare ancora un po’. Il fuoriclasse azzurro aveva programmato di essere al via questo fine settimana al Genesis Open 2019, torneo valido per il PGA Tour che si disputerà da giovedì 14 a domenica 17 febbraio presso il Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California (USA). Il 36enne torinese ha però comunicato ...