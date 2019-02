Gol Piatek | il polacco in rete anche contro l’Empoli | poi raddoppia Kessie VIDEO

I primi 6 Gol di Piatek con la maglia del Milan [VIDEO] : Il Milan può finalmente sorridere, infatti l'acquisto del bomber polacco Piatek si è rivelato azzeccato al contrario di quello estivo di Gonzalo Higuain. Il polacco, ex Genoa, sta incantando i tifosi rossoneri ed al momento ha realizzato 6 gol in 5 partite.

Highlights Atalanta-Milan 1-3 - VIDEO e Gol. Piatek devastante - rete pazzesca di Calhanoglu : Ancora una volta Piatek ha tolto le castagne dal fuoco a Gattuso ed al Milan: l’attaccante rossonero ha siglato una doppietta nell’anticipo serale di ieri della 24ma giornata della Serie A di calcio, che ha consentito ai meneghini di espugnare per 1-3 Bergamo. L’Atalanta era passata in vantaggio al 33′ con Freuler, ma Piatek ha impattato a fine prima frazione. Nella ripresa micidiali i rossoneri, che sono passati in ...

Atalanta-Milan - Gattuso : 'Piatek vive per il Gol. Ho sempre creduto in Calhanoglu' : Il Milan non si ferma e ingrana il settimo risultato utile consecutivo. La vittoria di Bergamo , 3-1 all'Atalanta, è di quelle pesanti: battuta una diretta concorrente per il quarto posto e ...

Atalanta-Milan 1-3 : doppietta di Piatek e Calhanoglu Gol - dopo la rete di Freuler : Indiavolato al punto giusto, pratico e cattivo come solo le big sanno essere, e con un interruttore al centro dell'area che accende la maturità da Champions di tutta la squadra e spegne le certezze ...

Milan - è sempre super-Piatek. Doppietta con Gol d'autore - Atalanta battuta 3-1 : E' sempre più il Milan di Piatek: una Doppietta del bomber polacco e una rete di Calhanoglu consentono alla squadra di Gattuso di espugnare lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La vittoria per 3-1 in rimonta ai danni dell'Atalanta consente ai rossoneri di consolidare il quarto posto in classifica con

Serie A - l’analisi della giornata : Piatek Vs Zapata - è il festival del Gol. Roma e Lazio pronte ad approfittare dello scontro diretto : Si torna in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partita della Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita ...