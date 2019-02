Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Giuseppe Conte : “Non serve una manovra correttiva - ci sarà stagione di crescita ed equità sociale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time del Senato e assicura che non sarà necessaria una manovra correttiva, anche grazie ai due miliardi di euro accantonati con la legge di Bilancio e da utilizzare in caso di emergenza: "Il governo è fiducioso sulle stime di crescita, il secondo semestre sarà accompagnato da condizioni più favorevoli alla crescita".Continua a leggere

Giuseppe Conte in Senato : "Escludo una manovra correttiva" : "Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude di dover intervenire in corso d'anno per riportare i conti pubblici sul sentiero condiviso con l'Europa.Conte ha rivendicato la linea di politica economica del Governo che "stiamo portando avanti con determinazione" e nell'Aula del Senato, nel corso del question time, sottolinea che "non intendiamo farci dettare l'agenda" da voci e ipotesi ...

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Diciotti - Giuseppe Conte : 'Sbagliato affidarsi al voto online' : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito ...

Diciotti - Giuseppe Conte : "Sbagliato affidarsi al voto online" : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito posto agli iscritti sulla piattaforma Rousseau e il conseguente rinvio del termine ultimo per esprimers

Diciotti - Matteo Salvini : 'Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento' : 'Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti . E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , ...

Diciotti - Matteo Salvini : "Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento" : "Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti. E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, a loro volta inseriti nel registro degli indagati, il giudizio parlamentare". Matteo Salvini, secondo

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Giuseppe Conte - soffiata di Bisignani : 'Punta al Quirinale - ma non sa che...'. Il dossier-bomba dei grillini : È un Luigi Bisignani sinistro quello che dedica la sua 'letterina domenicale' sul Tempo al Movimento 5 Stelle . Protagonista Giuseppe Conte , il premier che 'in cuor suo sogna il Quirinale ' ma che '...

Giuseppe Conte - il ministro che lo gela : 'Sondaggi non univoci' - fuoco amico sul premier : A proposito di dialettica politica, Moavero regala una stoccata inattesa a Giuseppe Conte , il premier che proprio in un colloquio con il Corriere aveva definito l'attacco subito da parte di Guy ...

Giuseppe Conte - il ministro che lo gela : "Sondaggi non univoci" - fuoco amico sul premier : Non tutto è risolto tra Italia e Francia. Enzo Moavero Milanesi, il ministro degli Esteri tra i più vicini a Sergio Mattarella dentro il governo intervistato dal Corriere della Sera sembra giocare di sponda con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "L'aver riportato la normalità diplomatica nelle relazion

Giuseppe Conte - Emmanuel Macron lo ignora. Tratterà solo con Sergio Mattarella : D'ora in poi Emmanuel Macron ignorerà Giuseppe Conte e Tratterà solo con Sergio Mattarella. La tensione tra Italia e Francia non si è allentata del tutto ma dopo l'incontro dell'ambasciatore Christian Masset al Quirinale e l'invito formale per una visita di Stato in Francia, la crisi vera e propria