Gigi D' Alessio | Ho cantato ai matrimoni di tutti a Napoli | non chiedevo certificato

Gigi D'Alessio : "A volte ho cantato ai matrimoni perché avevo paura. Se rifiuti - non sai cosa può succedere" : "Non penso che bisogna convivere con la camorra", spiega Gigi D'Alessio nella prima puntata della nuova edizione de La confessione, il format di Peter Gomez in onda venerdì 22 febbraio alle 22:45 sul Nove. Il cantautore partenopeo ha parlato anche della convivenza tra cittadini e camorra nell'intervista rilasciata al programma: "A Napoli bisogna convivere con tutto, è una città a parte. Se vai in ospedale a fare le analisi ...

La Confessione - Gigi D’Alessio rivela su Nove : “La salma di Mario Merola ora è nella mia cappella di famiglia” : ‘La Confessione’ torna con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre da Peter Gomez, a partire da venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’. Primo ospite della stagione, il popolarissimo cantante Gigi D’Alessio. “Lei è stato pianista di Mario Merola. Ha detto: ‘A ...

La Confessione - Gigi D’Alessio e Mahmood ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 22 febbraio alle 22.45 : Tra i programmi rivelazione del Nove del 2018, “La Confessione” riparte con un nuovo ciclo di interviste a personaggi iconici del mondo politico, dell’imprenditoria, della cronaca, dello spettacolo e del costume, firmate come sempre dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez. Si parte venerdì 22 febbraio alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza” in prima serata, e i protagonisti delle prime due puntate – ...

Gigi D’Alessio : Instagram - figli - altezza ed età. Chi è il cantante : Gigi D’Alessio: Instagram, figli, altezza ed età. Chi è il cantante Chi è Gigi D’Alessio e carriera Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967. Si è diplomato al Conservatorio. Fin da giovane, Gigi è stato notato da Mario Merola il quale dopo aver percepito la sua bravura sia nel canto ma anche come autore, lo vuole al suo fianco come autore e pianista. Inizia a lavorare ai matrimoni, battesimi e nelle feste di paese e ...

Ora o mai più - atroce gaffe di Cutugno con Gigi D'Alessio : Amadeus costretto a intervenire : Toto Cutugno, scatenato giurato di Ora o mai più, è stato protagonista di una gaffe spiritosa con Gigi D'Alessio, che in qualità di ospite ieri 16 febbraio ha duettato con i concorrenti della trasmissione condotta da Amadeus su Raiuno. "Tu devi fare televisione sei simpaticissimo". ha detto Toto a G

Anna Tatangelo dopo Sanremo confessa : «Con Gigi D'Alessio abbiamo ritrovato l'equilibrio» : Anna Tatangelo racconta a Verissimo la sua esperienza sanremese confessando di essere stata molto emozionata. La cantante spiega che i momenti più emozionanti sono stati legati ai ricordi...

Ora o mai più - Gigi D'Alessio superdotato? Lo sconcerto tra il pubblico : enorme talento nascosto - in diretta : Effetto ottico o realtà? Sta di fatto che nello studio di Ora o mai più in tanti (e tante) si sono chiesti se sotto i pantaloni aderenti Gigi D'Alessio nascondesse un grande, grandissimo talento nascosto. Leggi anche: "La riconoscete?". Striscia, il colpo basso per Anna Tatangelo: "Tutta rifatta, ec

Anna Tatangelo Sanremo 2019 : figlio - età e vita privata con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo Sanremo 2019: figlio, età e vita privata con Gigi D’Alessio Figli Anna Tatangelo e chi è | Sanremo 2019 Anna Tatangelo è nata a Sora, in provincia di Frosinone, il 9 gennaio 1987. Già all’età di sette anni si avvicina al mondo della musica e partecipa a varie manifestazioni musicali regionali. A soli quindici anni vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il singolo “Doppiamente fragile” e ...

Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più : la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio : Ornella Vanoni commossa ad Ora O Mai Più per il duetto di Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio Ornella Vanoni non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta di Ora o mai Più. Ospite della puntata del 16 gennaio, insieme a Patty Pravo, è stato Gigi D’Alessio che come di consueto duetta con tutti […] L'articolo Ornella Vanoni in lacrime a Ora o Mai Più: la commozione per Paolo Vallesi e Gigi D’Alessio proviene da ...

Ora o mai più – Quarta puntata del 16 febbraio 2019 – Ospiti Gigi D’Alessio - Patty Pravo. : Amadeus è tornato in prima serata su Raiuno con lo show musicale Ora o mai più. La prima edizione è stata testata a solamente a giugno dello scorso anno, al venerdì sera, ed è stata un successo, anche se partito molto forte poi il programma è calato ma è comunque rimasto su ascolti medio/alti. E […] L'articolo Ora o mai più – Quarta puntata del 16 febbraio 2019 – Ospiti Gigi D’Alessio, Patty Pravo. sembra essere il primo su Un Due ...

