Giappone | governo conferma giudizio economico nonostante i dati negativi

Giappone - manca forza lavoro : il governo 'chiama' 340 mila immigrati : Il Giappone può vantare una florida economia manifatturiera, ma deve fare anche i conti con un forte debito pubblico e, soprattutto, con un inarrestabile invecchiamento della popolazione. E, per far fronte ad una inevitabile e grave carenza di manodopera, il Paese del Sol Levante, ha deciso di aprire, per la prima volta nella sua storia, la porta agli immigrati ed accogliere 340.000 mila lavoratori stranieri. Un problema - quello della ...

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...