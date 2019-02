Gianfranco Zola ricoverato | cosa è successo all’ex campione del calcio italiano

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Paura per il vice allenatore del Chelsea,, idolo dello Stamford Bridge e dei tifosi del Cagliari, che è nuovamentein ospedale a Londra in seguito a delle complicazioni post intervento a cui era stato sottoposto per la presenza di calcoli biliari. Era già mancato per la sfida persa contro il Manchester United lunedì sera in FA Cup, ora non si conoscono i tempi di recupero dello stesso ex attaccante, che dunque rende ancora più complicato il lavoro di Sarri.Sarebbe rientrato oggi in panchina per la sfida dei Blues al Malmoe nel ritorno dei sedicesimi di Europa League (si riparte dal 2-1 per il Chelsea ottenuto all’andata). Secondo quanto riferisce la stampa inglese, ripresa dal quotidiano L’Unione Sarda, il 52enne di Oliena sarebbe dovuto rientrare per la partita di Europa League di ieri con il Malmo poi vinta dai londinesi 3-0 grazie ai gol di Giroud, ...