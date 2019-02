imiglioridififa

: Fut Champions Cup #4 Atlanta: collega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi speciali! - MiglioriFifa : Fut Champions Cup #4 Atlanta: collega il tuo account Twitch a quello EA per ricevere premi speciali! - Roma_Insa : ONLINE ORA la video analisi di tutti i miei match della qualifica della FUT Champions Cup di Aprile contro i pro! V… - Roma_Insa : LIVE ORA! Apriamo i premi di FUT Champions, di Divisione 1 e varie SBC (icona, otw, ecc) + pack opening di 200 euro… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) In occasione della FUTCup #4 ditorna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno ilmento l’di Fifa adie seguiranno l’evento in diretta a partire dal venerdì 22 febbraio …L'articolo FutCup #4il tuoEA perpremi speciali! proviene da I Migliori di Fifa.