adnkronos

: New post: ''Forse mi ricandido', l'ex Iena Giarrusso pensa alle europee ' - Le_Valentinois7 : New post: ''Forse mi ricandido', l'ex Iena Giarrusso pensa alle europee ' - TV7Benevento : 'Forse mi ricandido', l'ex Iena Giarrusso pensa alle europee... - BinaryOptionEU : 'Forse mi ricandido', l'ex Iena DinoGiarrusso pensa alle #europee -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) di Antonio Atte Tra gli aspiranti candidati M5S in corsa per le prossimepotrebbe esserci anche Dino. "Ci stondo. Non ho ancora ufficialmente sciolto la riserva, ma è una ...