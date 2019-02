Formigoni | la politica e quei 18 anni che valgono

Paolo Del Debbio su Roberto Formigoni : "Chi è davvero e perché è un unicum nella nostra storia politica" : Inesorabili, per Roberto Formigoni si spalancano le porte del carcere: l'ex governatore della Lombardia potrebbe costituirsi già nelle prossime ore. Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi: respinto in cassazione il ricorso sul caso-sanità in Lombardia, per quanto la pena sia stata ridotta a