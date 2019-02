Formigoni condannato | dal Pirellone al carcere di Bollate | il caso spiegato in un minuto

Condannato in Cassazione - Formigoni è entrato in carcere a Bollate - Foto : La pena è stata però ridotta: 5 anni e 10 mesi. Formigoni, seppure per un breve periodo, dovrebbe andare in carcere

Formigoni condannato - Buffagni (M5s) : “In carcere grazie allo Spazzacorrotti. In Lombardia c’era un sistema malato” : “Mi rallegra vedere che finalmente ci sono leggi fatte dai Cinque Stelle che non fanno più scappare i corrotti dal carcere. Da oggi chi si intasca soldi pubblici, con lo Spazzacorrotti, ha poco da stare allegro”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, commenta la condanna definitiva di Roberto Formigoni, ora in carcere a Bollate. E sul voto per il caso Diciotti-Salvini: “Non abbiamo detto no a ...

Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi. Già in carcere a Bollate : Le inchieste, avviate dalla procura di Milano e dalla polizia giudiziaria della Gdf dal 2012, riguardano la distrazione di fondi pubblici per finanziare le strutture ospedaliere del San Raffaele e della Maugeri, rispettivamente per 30 e per 70 milioni. Il primo caso però è prescritto. La condanna arriva quindi solo per la Maugeri di Pavia...

Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi E adesso si aprono le porte del carcere : Tra le decine di dichiarazioni arrivate in serata da tutto il mondo politico, anche quella di Silvio Berlusconi che si è detto 'umanamente dispiaciuto'. Formigoni deve ora andare in carcere. Sarà lui,...

Condannato a 5 anni e 10 mesi Formigoni finisce in carcere : Questa volta nemmeno la Madonna, lungamente invocata e che in Cassazione aveva preso le sembianze in verità un po’ mefistofeliche del professor Franco Coppi, è riuscita ad evitare a Roberto Formigoni l’inevitabile: il carcere. ...

Roberto Formigoni condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi : andrà in carcere : L’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 5 anni e 10 mesi. Formigoni era imputato nel contesto del processo Maugeri-San Raffaele ed era stato condannato a sette anni e mezzo con l’interdizione per tutta la vita dai pubblici uffici, quindi il massimo della pena. In Cassazione la pena ha beneficiato di un leggero sconto per prescrizione. Le sentenze definitive Alla sbarra per il crac delle ...

Formigoni andrà in carcere - condannato in via definitiva a 5 anni a 10 mesi : La Cassazione ha confermato la condanna a Roberto Formigoni, ma l'ha ridotta a 5 anni e 10 mesi rispetto alla sentenza di 7 anni e mezzo di carcere emanata dalla Corte d'appello di Milano il 19 settembre scorso. Il 71enne ex presidente della Regione Lombardia era accusato di corruzione per i presunti fondi neri creati dalla "Fondazione Maugeri" di Pavia e dall'Ospedale San Raffaele. Con la condanna definitiva già oggi potrebbero aprirsi le porte ...