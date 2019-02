Football Club Frascati Juniores pr | Martella | «Obiettivo? Proviamo a rendere dura la

Juventus Football Club - crollo in Borsa dopo sconfitta a Madrid. Debito oltre 300 milioni : Solo mancato passaggio ai quarti di Champions potrebbe costare, in termini di mancati ricavi, 40 milioni...

MSC Crociere diventa official sponsor del Paris Saint-Germain Football club : MSC Crociere, la più grande compagnia di Crociere a capitale privato con sede in Svizzera, e Paris Saint-Germain, tra i club a più rapida crescita nel mondo, hanno annunciato una nuova partnership in esclusiva grazie alla quale MSC Crociere diventerà la compagnia di crociera ufficiale del top club di calcio francese. La collaborazione tra i due brand durerà i prossimi due anni e sarà presentata nel corso della stagione dentro e fuori dallo ...

Classifica migliori club al mondo : France Football fa la graduatoria : Classifica migliori club AL mondo, France Football da i voti- La più importante rivista calcistica di Francia, France Football, ha diramato la Classifica dei migliori club a livello mondiale. Il magazine che ogni anno consegna al giocatore più forte del pianeta il Pallone d’Oro ha stilato una graduatoria delle squadre più importanti del globo e, […] L'articolo Classifica migliori club al mondo: France Football fa la graduatoria proviene da ...

France Football stila la classifica dei club più importanti al mondo : una sola italiana nella TOP 10 : France Football ha utilizzato alcuni parametri per stilare la classifica dei 10 club più importanti del mondo del calcio France Football ha stilato la graduatoria dei club più importanti ed influenti al mondo. Una classifica che si basa su diversi aspetti: storia, vittorie, influenza sui social, peso dei calciatori in rosa. Questi ed altri parametri sono stati intrecciati per avere una TOP 10 di tutto rispetto dei club più importanti al ...

Football Manager è realtà in Francia : i tifosi decidono per il club : Arriva dalla Francia la curiosa storia di un club calcistico di sesta serie, che sta sperimentando una sora di “Football Manager” reale. I tifosi dell’AG Caen, infatti, possono prendere diverse decisioni legate alla gestione della squadra attraverso un’applicazione chiamata “United Managers”. DAZN lancia il MultiView: su Apple Tv fino a quattro partite in contemporanea In […] L'articolo Football Manager è realtà in Francia: i tifosi ...

Football Club Frascati - Pagano è ufficialmente dirigente : «Il corso è stato molto formativo» : Roma – Il Football Club Frascati è sempre più attento ai dettagli. E tra questi c’è la formazione e il continuo aggiornamento non solo dei tecnici, ma anche dei dirigenti. Da qualche giorno Giuseppe Pagano, che dall’inizio dell’anno è al seguito dell’Under 16 provinciale di mister Federico Rumbo (dove tra l’altro gioca il figlio Leonardo), è diventato ufficialmente dirigente. «Ho partecipato ad un corso di primo livello organizzato dal ...

Football Money League 2019 - il Real Madrid è il club più ricco del mondo : Football Money League 2019 – Le 20 società calcistiche con i fatturati più alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione dello scorso anno: è quanto emerge dal report Deloitte Football Money League 2019, giunto ormai alla […] L'articolo Football Money League 2019, il Real Madrid è il club più ricco del mondo proviene da ...

Deloitte Football Money League - il Real Madrid il club più ricco al mondo : Juventus fuori dalla Top10 : I campionati sono entrati nella fase importante ed è arrivato il momento dei bilanci anche in relazione alla gestione dei club più importanti anche e soprattutto in termini di fatturato. Le 20 società più importanti hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% ai valori dello scorso anno. Sono i dati del report Deloitte Football Money League, al primo posto il Real Madrid ...

Football Club Frascati - Rodo e l’Under 14 provinciale : «La squadra è cresciuta tantissimo» : Roma – Non è un anno semplice per il Football Club Frascati a livello tecnico, ma questo era inevitabile visto che quattro dei cinque gruppi dell’agonistica sono stati allestiti in estate (la sola attuale Juniores provinciale aveva disputato il campionato federale l’anno scorso). Anche il gruppo dell’Under 14 provinciale non è sfuggito alle difficoltà, ma i ragazzi di mister Alessandro Rodo (che tra l’altro è pure il responsabile ...

Modica - Moreno Torricelli per lo Juventus Football club : Bellissimo appuntamento per i tifosi bianconeri della città della Contea che venerdì incontreranno Moreno Torricelli grande terzino della Juve

Football Club Frascati - un successo la festa dell’Epifania dedicato a Primi calci e Piccoli Amici : Roma – Un bell’evento per una società che sta facendo passi da giganti sui giovani (e giovanissimi) calciatori. Il Football Club Frascati ha celebrato la sua festa dell’Epifania nella giornata di ieri organizzando una manifestazione dedicata ai Primi calci (nati nel 2011) e ai Piccoli Amici (2012-13) che ha riscosso un notevole successo. «Siamo molto contenti di come sono andate le cose – spiega il responsabile della Scuola calcio Lorenzo ...

Football Club Frascati - ecco i nuovi arrivati del settore agonistico nel mercato dicembrino : Roma – In attesa dell’ormai imminente rientro sul nuovo manto dell’“Otto Settembre”, il Football Club Frascati continua a rinforzare i suoi gruppi del settore agonistico. La società dei presidenti Stefano Lopapa e Claudio Laureti, d’altronde, sta vivendo una sorta di “anno zero” del suo progetto tecnico visto che l’anno scorso l’agonistica era esclusivamente formata dal gruppo della Juniores provinciale (ovviamente riconfermato anche per ...