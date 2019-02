Foligno | il padre del bimbo umiliato dall’insegnante | “È razzismo | i miei figli stanno

Maestro di Foligno - il padre del bambino : “È razzismo - i miei figli stanno male” : “È un episodio di razzismo e non si è trattato di un esperimento sociale. I miei figli stanno male”. Così il padre del bambino di colore discriminato dal Maestro in una scuola di Foligno, ha commentato quanto successo in classe ai figli. Secondo quanto accertato, l’insegnante ha umiliato l’alunno, mettendolo a guardare fuori dalla finestra e dicendo ai compagni: “Vedete? Guardate quanto è brutto”. ...