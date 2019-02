FOLIGNO | BIMBO MESSO ALL' ANGOLO PERCHÉ NERO ' Tutti i miei compagni mi hanno difeso'

FOLIGNO - il bimbo di colore umiliato a scuola : “I miei compagni mi hanno difeso col maestro” : “Il maestro lo ha invitato ad alzarsi, gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra”, le parole dei bambini testimoni di un episodio avvenuto in una scuola elementare di Foligno, dove un insegnante ha isolato un bambino di colore. Loro si sono alzati e hanno raggiunto il compagno: “Noi siamo uguali”.Continua a leggere

FOLIGNO - maestro mette all'angolo un bimbo nero : "Guardate com'è brutto" : Dopo la denuncia da parte dei genitori, l'insegnante si è giustificato spiegando di aver voluto provare un esperimento sociale

FOLIGNO - insegnante offende bimbo di colore davanti ai compagni : 'Sei troppo brutto' : A Foligno, in una scuola elementare di Monte Cervino, è avvenuto un episodio che ha creato sgomento e sdegno un pò ovunque ed è diventato virale sui social e su Facebook in particolare. Un insegnante ha obbligato un bambino di colore a girarsi verso la finestra, offendendolo davanti a tutti i suoi compagni di classe. I bambini che hanno assistito alla scena, una volta tornati a casa, hanno raccontato ai loro genitori della vicenda ed in parecchi ...

FOLIGNO - BIMBO NERO DISCRIMINATO : 'QUANTO È BRUTTO'/ Miur sospende maestro - ira Cgil : maestro di FOLIGNO umilia un bambino NERO davanti ai compagni: Miur lo sospende in via cautelare. Il provvedimento è in via di notifica.

Bimbo di colore punito a FOLIGNO - maestro si difende : “Esperimento sociale - bimbi avvertiti” : "Si trattava solo di una sperimentazione didattica che puntualmente ho annunciato ai ragazzi" ha spiegato il maestro finito al centro delle polemiche dopo aver isolato dai compagni un Bimbo di colore e ave detto agli altri: "È nero, vero che è brutto?”. Per lui scatta però la sospensione dal servizio "in via cautelare"Continua a leggere

FOLIGNO - bimbo nero umiliato dal maestro in classe : scoppia la polemica. Il sindaco : 'Verifiche in corso - fatto gravissimo se confermato' : Bufera su un maestro di una scuola elementare di Foligno che davanti alla classe avrebbe umiliato un bimbo nero facendolo girare verso la finestra perché ' troppo brutto ' per essere guardato in ...

FOLIGNO - maestro mette all'angolo bimbo di colore per punizione : "Guardate che brutto" - Sky TG24 - : La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato rimosso. Il Miur ha chiesto una relazione agli uffici territoriali, mentre il sindaco della città parla di "un ...

FOLIGNO - maestro manda all'angolo bimbo nero : "Guardate come è brutto" : Foligno, maestro manda all'angolo bimbo nero: "Guardate come è brutto" La vicenda è stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che è stato rimosso. Il Miur ha chiesto una relazione agli uffici territoriali, mentre il sindaco della città parla di “un fatto gravissimo”. Episodio simile anche nei confronti ...

FOLIGNO - maestro mette all'angolo un bimbo nero : "Guardate com'è brutto" : Dopo la denuncia da parte dei genitori, L'insegnante si è giustificato spiegando di aver voluto provare un esperimento sociale

Razzismo - maestro di FOLIGNO verso un bimbo di colore : 'Guardate - è brutto' : Un maestro supplente di una scuola elementare di Foligno avrebbe costretto un bambino di colore a girarsi verso la finestra e avrebbe detto agli altri bambini che era 'troppo brutto per essere ...

FOLIGNO - maestro punisce bimbo di colore e dice ai compagni : “E’ nero - guardate quant’è brutto” : Un insegnante di una scuole elementare di Foligno avrebbe imposto a un bambino di colore di dare le spalle alla cattedra. Poi avrebbe detto ai suoi compagni: "Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto?". Il maestro si è poi giustificato: "Era un esperimento sociale".Continua a leggere

A FOLIGNO maestro manda all'angolo bimbo di colore : "Guardate quanto è brutto" : A Foligno un maestro ha costretto un bambino nero a stare tutto il tempo rivolto alla finestra, chiedendo ai compagni di classe se "il bambino fosse brutto". Lo riporta la stampa locale, riprendendo un post su Facebook. Lo riporta Tuttoggi giornale online umbro. La denuncia sarebbe arrivata da un post su Facebook dove un utente, prima di cancellare quanto scritto, affermava: "In una nota scuola di Foligno, un maestro supplente entra in classe, ...

FOLIGNO - maestro manda all angolo un bimbo nero 'Bambini guardate quanto è brutto' : Foligno . Un maestro di una scuola elementare di Foligno ha costretto un bambino nero a voltarsi verso la finestra additandolo a tutta la classe come 'troppo brutto' per essere guardato in viso. 'Un ...

FOLIGNO - maestro manda all angolo un bimbo di colore 'Bambini guardate quanto è brutto' : Foligno . Un maestro di una scuola elementare di Foligno ha costretto un bambino nero a voltarsi verso la finestra additandolo a tutta la classe come 'troppo brutto' per essere guardato in viso. 'Un ...