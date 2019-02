Fitch conferma il rating italiano | ma avverte | “Ci aspettiamo voto anticipato nel 2019”

Fitch conferma rating Italia a BBB con outlook negativo : Roma, 22 feb., askanews, - Fitch ha confermato a BBB il rating di lungo termine assegnato all'Italia, che resta così due gradini al di sopra della categoria meno sicura, 'non investment' o 'junck', in ...

Fitch conferma rating Italia a BBB : 22.33 L'agenzia di rating Fitch ha confermato il rating sull' Italia a BBB. L'outlook è negativo. Scongiurato il downgrade. "Le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate-scrive Fitch- aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio". L'agenzia sottolinea come "le differenze ideologiche tra il M5S e la Lega probabilmente aumenteranno le tensioni". Il rating BBB e l'outlook negativo, ...

Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo : “Tensioni tra Lega e 5 Stelle - rischio elezioni anticipate” : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che rimane critica verso il nostro Paese e sottolinea come ...

Fitch conferma il rating ma vede nero sull'Italia : Fitch ha confermato il rating sull'Italia a BBB. L'outlook è negativo. Il rating BBB e l'outlook negativo, spiega Fitch, "riflettono l'elevato livello del debito pubblico e l'assenza di interventi strutturali sui conti pubblici, la debolezza della qualità degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul debito pubblico".E ...

