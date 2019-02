Firmato l' ordine di carcerazione per Formigoni | andrà a Bollate

Formigoni - Firmato ordine carcerazione : Al via l'esecuzione della pena per Roberto Formigoni . Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'ordine che porterà l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, ...

Per Roberto Formigoni Firmato l'ordine di carcerazione. Andrà nel carcere di Bollate : Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni e dieci mesi nel processo per il caso Maugeri-San Raffaele. Ad eseguire il provvedimento sono stati delegati i Carabinieri, è stato indicato come carcere la struttura di Bollate. Formigoni ha comunque ancora la ...

È stato Firmato l'ordine di carcerazione per Formigoni : Il sostituto Pg di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'ordine di esecuzione della pena per Roberto Formigoni. L'ex presidente della Regione dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito della vicenda Maugeri. Stando a quanto apprende l'Agi, dopo che la sentenza della Cassazione è stata trasmessa a Milano, il Pg ha firmato, come da prassi in questi casi, l'ordine di esecuzione della pena. Formigoni ha comunque ancora la possibilità di ...

Roberto Formigoni - Firmato ordine di carcerazione : L’ex governatore lombardo Roberto Formigoni va in carcere. Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l’ordine di esecuzione della pena: ad eseguire il provvedimento sono stati delegati i carabinieri e sarebbe stato indicato come carcere la struttura di Bollate nel Milanese. Formigoni è stato condannato ieri, giovedì, in via definitiva dalla Cassazione a cinque anni e dieci mesi nel processo per il caso Maugeri-San ...