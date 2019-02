Firenze | giudice spegne wi-fi a scuola per tutelare bimba epilettica Gli altri genitori

Firenze - taglia la coda e toglie il microchip al cane : il giudice dispone il sequestro : L'uomo indagato per maltrattamento di un piccolo bulldog francese. Il giudice : "Potrebbe disfarsene"

Firenze : carabiniere condannato per violenza sessuale - il giudice : "Il rapporto c'è stato - ed era contro la volontà della ragazza" : L'appuntato Marco Camuffo dovrà scontare 4 anni e 8 mesi. Le motivazioni della sentenza: "Non poteva non sapere che le due studentesse avevano bevuto"