Fiorentina-Inter streaming live | ecco dove e come vedere il match

Fiorentina-Inter : Lautaro Martinez e compagni al Franchi per fermare i viola - ancora imbattuti nel 2019 : Allontanata la crisi, l’Inter ha ora un altro scoglio da superare: la Fiorentina, ancora imbattuta dall’inizio dell’anno, e che con i tre punti potrebbe agguantare momentaneamente la Lazio, in attesa del recupero con l’Udinese. I nerazzurri, che avevano conquistato appena un punto contro Sassuolo, Torino e Bologna, si sono rialzati battendo Parma e Sampdoria e qualificandosi per gli ottavi di Europa League. Per questo su planetwin365 ...

Fiorentina-Inter - 25ª giornata di Serie A : probabili formazioni - Pezzella e Icardi assenti : Fiorentina-Inter è una partita che può essere considerata molto importante per le due formazioni che si sfideranno a Firenze, dal momento che rappresenta uno scontro diretto per le posizioni che garantiscono la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. I padroni di casa sono reduci da sei risultati utili consecutivi e sono imbattuti nelle gare disputate nel 2019, avendo anche raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Il gruppo ...

Fiorentina-Inter - si va verso il tutto esaurito : venduti 30 mila biglietti : Non ci sarà molto tempo per riposarsi per l’Inter, impegnata questa sera nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna (clicca qui per sapere dove seguire la gara in Tv). I nerazzurri scenderanno in campo infatti anche domenica sera (fischio d’inizio ore 20.30) contro la Fiorentina in trasferta, gara valida […] L'articolo Fiorentina-Inter, si va verso il tutto esaurito: venduti 30 mila biglietti è ...

Fiorentina-Inter verso il tutto esaurito : FIRENZE, 21 FEB - Stadio Franchi verso il tutto esaurito domenica sera per la partita della Fiorentina contro l'Inter. Al momento sono stati venduti 30.000 biglietti, c'è ancora un po' di ...

Arbitri : Bologna-Juventus a Calvarese - Fiorentina-Inter a Abisso : Questi i nominativi degli Arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2018/19 in programma da domani a domenica: - Milan-Empoli (domani, ore 20.30): Giacomelli di Trieste (Liberti-Di Vuolo/IV: Minelli/Var: Piccinini/Avar: Bindoni); - Torino-Atalanta (sabato 23, ore 15): Orsato di Schio (De Meo-Bottegoni/IV: Sacchi/Var: Banti/Avar: ...

Serie A - gli arbitri della 25giornata : Fiorentina-Inter ad Abisso : Nonostante non ci sia alcuno scontro diretto tra le prime sei della classifica, la 25giornata di Serie A offre diversi spunti interessanti dal punto di vista delle designazioni arbitrali. La gara di ...

Biglietti Fiorentina-Inter - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il posticipo della 25a giornata : Tra le sfide più attese della 25a giornata della Serie A 2018-2019 di calcio spicca una grande classica del campionato italiano: Fiorentina-Inter. L’incontro si giocherà domenica 24 febbraio alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Le due formazioni sono in piena lotta per un posto in Europa, con la compagine nerazzurra guidata da Luciano Spalletti sempre al terzo posto in classifica e con la squadra di Stefano Pioli che ...

Icardi salta anche la Fiorentina : l'Inter si tutela - ecco il suo programma : Anzi, i nerazzurri - come scrive La Gazzetta dello Sport - hanno programmato un programma ad hoc per il loro numero 9, con l'obiettivo di riportarlo alla migliore condizione. Ancora terapie fino a ...

Serie A - programmazione tv 25ª giornata : Frosinone-Roma su Dazn - Fiorentina-Inter su Sky : Nel weekend dal 22 al 24 febbraio tornerà il campionato di Serie A. In programma la 25ª giornata, che comincerà venerdì 22 febbraio con il primo dei tre anticipi stabiliti dalla Lega. Ad aprire il prossimo turno sarà la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:30, con diretta tv su Sky. I rossoneri, dopo l’importante successo sul campo dell’Atalanta, vorranno proseguire la rincorsa al quarto posto. Non sarà ...

Chiesa tra Juventus e Inter - la valutazione della Fiorentina è altissima : Chiesa tra Juventus e Inter – Ultimissime novità sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina ambito da Juventus e Inter. L’esterno viola e della Nazionale è nel mirino da entrambi i club. I nerazzurri sperano di raccogliere i frutti del lavoro condotto da Beppa Marotta nell’ultimo anno, sin dai tempi della sua esperienza in […] More

Serie A - Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : cambiano date e orari : Nel ricordo di Davide Astori A confermare la richiesta alla Lega da parte della Fiorentina sono le parole rilasciate dall'allenatore viola Stefano Pioli a Radio Anch'io Sport: " Abbiamo chiesto di ...

Atalanta-Fiorentina anticipata per Astori : Cagliari-Inter si gioca venerdì : Cambio data per Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina, in programma nella 26ª giornata di Serie A. La sfida della Sardegna Arena si disputerà venerdì 1 marzo alle 20.30 invece che domenica 3 marzo alle ...

Serie A - variazione delle partite Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina : Si è appena conclusa la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni, in particolar modo è tornata al successo la Juventus che ha allungato nuovamente sul Napoli dopo il pareggio nella gara contro la Fiorentina, per il resto è grande bagarre per gli obiettivi di Champions League, Europa League e salvezza. Nel frattempo la Lega Serie A ha comunicato la variazione di due partite, in particolar modo ...